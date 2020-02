L’Arménie parmi les 9 pays capables d’atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2 pour 2030

Un rapport, publié ce mercredi 19 février par l’ONU, met en garde contre la « menace immédiate » que le réchauffement climatique fait peser sur la santé des enfants. Si des avancées ont été constatées ces vingt dernières années, elles sont cependant au « point mort » aujourd’hui, s’inquiète l’enquête publié dans la revue médicale britannique The Lancet.

Parmi les menaces pesant sur la santé des générations futures, le rapport évoque en premier lieu la pollution de l’air et l’« intensification des menaces climatiques ». « Si le réchauffement climatique dépasse 4°C d’ici 2100 comme le prévoient les projections actuelles, cela entraînera des conséquences sanitaires désastreuses pour les enfants. Notamment en raison de la hausse du niveau des océans, des vagues de chaleur, de la prolifération de maladies telles que le paludisme et la dengue, ainsi que de la malnutrition ».