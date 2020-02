Disparition de l’artiste populaire d’Arménie, comédien et réalisateur Edvard Manaryan (95 ans)

L’acteur, comédien, réalisateur et scénariste célèbre Edvard Manaryan vient de disparaître à Erévan à l’âge de 95 ans. Edvard Manaryan était né à Arak (Iran) le 10 août 1924. Sa famille avait émigré vers l’Arménie en 1946. En 1952 il avait terminé ses études à l’Institut d’art dramatiques à Erévan.

Il exerçait ensuite ses talents d’acteur et de scénariste à au théâtre Hagop Baronian et à l’opéra Gabriel Soundoukian d’Erévan. Entre 1957 et 1959 il devint le régisseur du théâtre de marionnettes Hovhannès Toumanian à Erévan puis de 1959 jusqu’en 1961 au théâtre de Goris. Il avait également travaillé aux studios des films documentaires « Erévan » de la capitale arménienne.

Edvard Manaryan a réalisé de nombreux films documentaires arméniens tels que « Miniatures arméniennes », « Mikaël Nalbandian », « Louys » (lumière) « l’Eté est revenu ». Il avait également écrit les scénarios de « Djvjik », « Dern ou Dzaran » (le Maître et le serviteur), « Spitak ap ». Il avait également publié des récits et de nombreux articles.

Krikor Amirzayan