Davantage de recettes perçues à la suite de contrôles fiscaux

Le Comité des recettes publiques arménien (SRC) a déclaré mercredi qu’il avait plus que doublé l’année dernière le montant total des taxes supplémentaires perçues à la suite des contrôles fiscaux.

Le chef de l’agence gouvernementale, Davit Ananian, a souligné qu’elle avait réalisé la forte augmentation malgré la réduction de 12,5% du nombre d’audits des comptes des entreprises.

« Dans 1020 audits réalisés en 2019, nous avons exigé le paiement de 83 milliards de drams (174 millions de dollars) en sommes supplémentaires », s’est félicité Ananian face aux journalistes.

En revanche, a-t-il poursuivi, le SRC a mené en 2018 1166 audits mais n’a levé qu’environ 36 milliards de drams.

Les recettes fiscales globales de la SRC ont augmenté de 16%, pour atteindre un peu plus de 1,5 billion de drams (3,2 milliards de dollars) l’an dernier. Les responsables gouvernementaux affirment que cette augmentation considérable a été rendue possible par les efforts continus de la SRC pour améliorer l’administration fiscale et lutter contre l’évasion fiscale. La croissance économique plus rapide enregistrée en Arménie y a également contribué.

Au cours de ces audits, les entreprises inspectées par le SRC sont autorisées à ajuster leurs revenus et à éviter les pénalités. Ils risquent des poursuites pénales si les inspecteurs des impôts les soupçonnent de sous-déclarer délibérément leurs gains.

Le député Eduard Hovannisian a déclaré en décembre que la SRC menait actuellement 330 enquêtes criminelles sur des cas présumés de fraude fiscale grave.

Les recettes fiscales du gouvernement arménien devraient atteindre près de 1,7 billion de drams (3,6 milliards de dollars) cette année.