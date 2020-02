100 000 citoyens arméniens ont reçu la citoyenneté russe au cours des quatre dernières années

Au cours des quatre dernières années près de 100 000 citoyens d’Arménie qui avaient émigré en Russie lors des dernières années ont demandé la citoyenneté russe. Mais une large partie de ces émigrés garde encore sa citoyenneté arménienne et n’a pas demandé la citoyenneté russe. Pour ces 100 000 citoyens arméniens devenus citoyens de Russie, leur changement contribuera à trouver plus facilement du travail ou un logement, et s’intégrer à la société russe. Le salaire moyen en Russie étant plus important qu’en Arménie est aussi l’un des éléments qui poussent les Arméniens à demander la nationalité russe afin de s’établir plus durablement en Russie.

L’an dernier 24 000 citoyens d’Arménie ont reçu la nationalité russe. L’Ukraine étant en tête avec 300 000 Ukrainiens qui ont acquis la nationalité russe, devant la Kazakhstan (50 500), le Tadjikistan (44 700) et l’Arménie (24 000) qui est quatrième dans le classement. Entre 2016 et 2019 ce sont 98 600 citoyens arméniens -soit près de 100 000- qui ont reçu la nationalité russe.

Krikor Amirzayan