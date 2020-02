Certaines routes d’Arménie comme celles menant au fort d’Amberd et le lac Kari sont fermées du fait du verglas et de la neige

La neige et le verglas paralysent encore quelques routes en Arménie. Hier matin à 8h30 les autorités arméniennes indiquaient les axes routiers fermés et d’autres difficiles d’accès du réseau routier de l’Arménie.

La route menant au fort d’Amberd et le lac Kari était fermée pour une durée indéterminée. La route entre Sotsk et Karvadjar et certaines routes de la région du Syunik étaient dangereuses pour les automobiles du fait du verglas et de la neige. En Géorgie, la route Stepandzminda-Lars était fermée pour les camions. En Ossétie du Sud (Russie) plus de 250 camions étaient coincés près de la frontière avec la Géorgie du fait de la neige abondante.

Les autorités arméniennes chargés de la Sécurité des voies de transport recommandaient aux automobilistes de s’équiper en pneus-neige.

Krikor Amirzayan