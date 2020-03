Interview de Jeanne Barseghian, favorite à Strasbourg : l’échappée verte

Crédit photo : Abdesslam Mirdass.

Les 15 et 22 mars prochains, les Français seront appelés aux urnes pour procéder au renouvellement des conseils municipaux. Ces élections, fondamentales pour la vie quotidienne, le sont aussi pour le mouvement associatif, tant sur le plan communal que national, étant donné leur impact sur la composition future du Sénat. À ce titre elles intéressent doublement les Français d’origine arménienne engagés pour la défense de leur culture, de leur mémoire au niveau local, mais également politique. Nous avons décidé de procéder pour cette échéance à quatre focus sur Paris, Marseille, Lyon et Strasbourg.

Aujourd’hui, nous publions l’interview de Jeanne Barseghian. La candidate EELV est la favorite des sondages à Strasbourg. Elle nous explique son ambition pour la ville alsacienne, mais aussi son parcours militant, qui l’a notamment fait passer par l’Arménie.

Nouvelles d’Arménie Magazine : Si demain vous êtes élue, quelles seront les trois premières mesures que vous feriez voter ?

Jeanne Barseghian : Mon projet porte trois volets, pour répondre à trois défis : écologique, démocratique et social.

La première mesure que je prendrai donc en tant que maire, c’est de proposer au Conseil municipal de décréter l’Etat d’urgence climatique à Strasbourg. Parce qu’on n’en est plus seulement à se dire qu’il faut verdir les politiques publiques, il faut maintenant que cette question de l’urgence climatique soit prise à bras le corps dans l’ensemble des politiques publiques. C’est pour moi une mesure qui doit irriguer l’ensemble du projet municipal, et du projet euro-métropolitian.

Une autre mesure, certes plus symbolique mais qui me tient à cœur : c’est de descendre le bureau du maire, qui est aujourd’hui au 9e étage du Centre administratif ! Parce que je pense que le rôle d’une maire, c’est d’être accessible. D’être une facilitatrice. D’être une sorte de chef d’orchestre du territoire. Et je souhaite revoir - ou remettre à plat - cette notion de pouvoir très vertical et hiérarchique.

Et pour le volet social, je souhaite lancer rapidement la création de places pérennes d’hébergement d’urgence, parce qu’aujourd’hui, il y a des centaines de personnes qui vivent dans des squats ou à la rue à Strasbourg, avec un niveau de pauvreté qui s’est élevé ces dernières années. Nous proposons donc la création durant le mandat de 500 places, avec les premières au plus vite.

Nouvelles d’Arménie Magazine : Est-ce que vous vous attendiez à un tel soutien autour de votre candidature, puisque vous faites désormais parmi des favoris (selon un sondage IFOP du 23 janvier, vous arriveriez en tête avec 27 % des intentions de vote au premier tour) ? Est-ce une pression supplémentaire sur vos épaules ?

Jeanne Barseghian : Je suis très heureuse que les questions écologiques soient au cœur des débats pour ces municipales. Mais, plus globalement, au cœur des préoccupations de chaque personne. C’est lié - entre autres - au début des marches pour le climat - aussi bien en France que dans le monde. Il y a ça, plus aussi l’actualité malheureusement pas très réjouissante en matière de canicules, d’incendies, … De ce point de vue-là, je sens un mouvement de fond d’une manière générale, et notamment à Strasbourg. J’avais déjà fait la campagne de 2014, mais là, on sent bien que, cette fois, les préoccupations écologiques sont dans toutes les têtes.



Lors d’une marche pour le climat, à Strasbourg, fin 2019.

Nouvelles d’Arménie Magazine : Et pour vous personnellement, quand a eu le déclic pour la cause écologique ?

Jeanne Barseghian : Ca, ça remonte à très loin ! Je peux dire que j’ai toujours été écologiste, même si je suis venue à l’écologie politique sur le tard. J’ai toujours eu une sensibilité à ce qui était protection de la nature, qui m’a notamment été enseignée par ma mère. Mais, à partir de mes études qui m’ont fait partir en Allemagne, ma conscience écologiste s’est développée avec un engagement dans des associations environnementales - en Allemagne, puis à Strasbourg où je me suis installée en 2002 pour finir mes études et me spécialiser en droit de l’environnement. Et ensuite, j’ai exercé - maintenant depuis 15 ans - mon métier d’éco-conseillère (conseillère en environnement et développement durable).

Nouvelles d’Arménie Magazine : Et donc, quand est venu votre engagement politique ?

Jeanne Barseghian : Beaucoup plus tard, en 2013, à la veille de la campagne des municipales. Après un parcours par monts et par vaux (Allemagne, Arménie notamment), j’ai eu envie de mettre mon engagement écologique au service de ma ville.

Nouvelles d’Arménie Magazine : Ce que vous avez eu l’occasion de faire, puisque vous avez été élue, en 2014, sur la liste conduite au second tour par le socialiste Roland Ries...

Jeanne Barseghian : Oui ! C’est évidemment un grand changement dans une vie, surtout pour quelqu’un qui n’est pas issue de la sphère politique. Mais c’est extrêmement intéressant dans le sens où l’on se trouve à l’endroit où se prennent un certain nombre de décisions qui régissent le territoire. C’est forcément gratifiant quand on a le sentiment d’aider à infléchir les politiques publiques, et apporter sa contribution. Moi j’étais déléguée à l’économie sociale et solidaire, et à la réduction des déchets. Dans ces domaines, j’ai pu apporter ma contribution à un certain nombre de projets sur le territoire...

Nouvelles d’Arménie Magazine : ... Y a-t-il un projet dont vous êtes particulièrement fière ?

Jeanne Barseghian : Des choses très concrètes, comme l’émergence de solutions de collectes de biodéchets en triporteur dans le centre-ville de Strasbourg. Un projet expérimental qui porte aujourd’hui ses fruits, qui permet même d’envisager de généraliser avec ce type de véhicules propres, tout en générant des emplois localement.

Nouvelles d’Arménie Magazine : Vous avez mis en place des projets en Arménie dans ce même domaine…

Jeanne Barseghian : Je sortais d’une période professionnelle de 5 ans à Strasbourg - un projet franco-allemand sur le bassin rhénan, autour de l’écotourisme et du développement d’activités touristiques respectueuses de l’environnement. C’était ma première grosse expérience professionnelle, et j’animais un réseau franco-allemand d’acteurs dans ces domaines. Au bout de ces cinq ans, à la veille de mes 30 ans, j’ai eu envie de revenir un peu à mes racines arméniennes et d’aller à la recherche de l’histoire de ma famille, mais aussi tout simplement à la découverte d’une culture, d’une langue. Je suis partie en Arménie dans le cadre d’échanges avec l’association Sevac, qui était alors une jeune association qui avait un siège à Erevan et un à Fribourg. Et dont j’ai créé par la suite une antenne à Strasbourg. J’ai commencé par apprendre la langue arménienne, je suis partie en République d’Arménie où j’ai encore quelques cousins éloignés. J’ai fait ces stages de langue et, avec l’association et notamment son président, on a souhaité développer plusieurs projets. Des projets d’écotourisme, puisque j’étais issue de ce secteur et que lui même avait une agence de voyages et voulait développer des circuits nature et culture. On a aussi mené des projets socio-culturels, et un projet sur la gestion des déchets autour du lac Sevan. Avec une sensibilisation des jeunes, des opérations de nettoyage autour de ce lac qui était jonché de déchets.

Nouvelles d’Arménie Magazine : Avez-vous de nouveaux projets de prévus en Arménie ?

Jeanne Barseghian : Non, pas pour l’instant, même si je continue à avoir des contacts avec d’autres associations locales qui œuvrent sur place. L’antenne créée à Strasbourg est, malheureusement, aujourd’hui un peu en dormance, puisque les financements se sont taris après le projet sur la gestion des déchets - et, moi-même, j’ai pris de nouvelles fonctions en tant que conseillère municipale… J’ai eu moins de temps à consacrer à l’Arménie ces derniers temps. Je n’ai pas pu y retourner depuis 2015, année durant laquelle j’ai participé au documentaire Voyage en Anatolie, qui a été diffusé sur Arte. On était partis d’Erevan, en passant par la Géorgie, jusqu’en Anatolie. On est descendu jusqu’au lac de Van, où avait vécu mon arrière-grand-père. Une très belle expérience. A cette époque, c’était intéressant de voir ce qui émergeait sur les questions d’écotourisme, mais aussi du développement des énergies renouvelables, de l’agroécologie ou de la gestion des déchets. J’avais eu plusieurs rencontres avec des entreprises de recyclages de bouteilles plastiques, et on commençait tout juste à voir émerger ces thématiques, soutenues aussi par la diaspora.

Nouvelles d’Arménie Magazine : Si à la veille de vos 30 ans, vous avez eu envie de vous replonger dans votre histoire familiale, est-ce parce que elle ne vous avez pas été transmise ? Vous n’êtes qu’à moitié Arménienne...

Jeanne Barseghian : Je me suis rendue compte avec le temps que l’histoire de ma famille était semblable à beaucoup d’autres. Mon père ne parlait pas la langue, on me parlait peu de cette culture. Et pour autant, on porte un nom arménien ! J’ai connu mes grands-parents, et même une de mes arrière-grand-mère. Mais les choses douloureuses sont souvent tues dans les familles. A la veille de mes 30 ans, j’ai eu besoin d’aller chercher moi-même cette partie de moi enfouie dans mon passé. Et de renouer, j’ai envie de dire, avec elle. Ca a été un voyage initiatique - la famille de mon père, ce sont des Arméniens de Turquie, dans la partie d’Istanbul. Et donc j’ai passé la Turquie en bus, je suis allée en Arménie de nombreuses fois, par plein de trajets différents d’ailleurs. C’était important pour moi, et ça m’a permis de mieux connaître l’histoire de mes ancêtres, et notamment de mon arrière-grand-père, Sarkis Barseghian, un des intellectuels arrêtés dans la nuit du 24 avril à Istanbul. Déporté dans l’est de la Turquie, il a été assassiné quelques temps plus tard. J’ai eu besoin de faire ce travail de mémoire.

Nouvelles d’Arménie Magazine : Justement, vous parlez de votre nom… Vous vous présentez aux municipales dans une ville où il y a une forte communauté turque. Est-ce que cela peut être un obstacle ?

Jeanne Barseghian : Non, pas du tout ! La campagne, en ce qui me concerne, est respectueuse. Les commentaires viennent plutôt du fait que je me présente à Strasbourg sans avoir un nom alsacien !



Présente à une manifestation contre la réforme des retraites, avec notamment Yannick Jadot.

Nouvelles d’Arménie Magazine : Pour finir, avez-vous un message en particulier à destination des Strasbourgeois d’origine arménienne qui vont vous lire ?

Jeanne Barseghian : Je dirai que c’est le même message que j’adresse à tous les Strasbourgeois et Strasbourgeoises : je fais campagne, mon équipe et moi-même sommes à disposition pour répondre aux questions, porter nos propositions, et qu’on se réjouit de ces moments de rencontres et d’échanges au service de notre ville.

Propos recueillis par Claire Barbuti