Ankara, 19 fév 2020 (AFP) - Le président du Parlement turc Mustafa Sentop a

fustigé mercredi l’« islamophobie primitive » du chef de l’Etat français

Emmanuel Macron, en réaction à des mesures annoncées la veille par ce dernier

contre le « séparatisme islamiste ».

Dans un message posté sur Twitter, M. Sentop a estimé que les annonces

faites par M. Macron mardi au cours d’un déplacement à Mulhouse (est de la

France) sur « la lutte contre le séparatisme islamiste » était "le signe d’une

islamophobie primitive".

M. Macron a affirmé à cette occasion que "l’islam politique n’a pas sa

place" en France et, citant nommément la Turquie, il a assuré qu’il ne

laisserait "aucun pays nourrir sur le sol de la République un séparatisme

qu’il soit religieux, politique ou identitaire".

Notant la présence de nombreux habitants d’origine turque à Mulhouse, il a

souligné qu’ils étaient « pleinement Français » et qu’ils devaient avoir "les

mêmes droits que tous les Français« mais aussi qu’ils devaient être »soumis

aux mêmes lois que tous les Français« . »Mais on ne peut pas avoir les lois de

la Turquie sur le sol de France", avait-il martelé.

M. Macron a en outre annoncé que le dispositif de cours facultatifs en

langues étrangères dispensés par des enseignants désignés par les

gouvernements d’autres pays, dont la Turquie, serait supprimé à la rentrée

scolaire.

"La France devrait faire face à son passé raciste et plein de massacres, au

lieu d’inventer un ennemi imaginaire comme le séparatisme islamiste", a ajouté

M. Sentop.

Il a aussi accusé la France de « perturber la paix au Sahel et en Libye » en

livrant selon lui des armes à l’homme fort de l’Est libyen Khalifa Haftar et

d’« engendrer du chaos dans le monde musulman ».

Les relations diplomatiques entre Paris et Ankara se sont tendues ces

derniers mois, en particulier sur les dossiers des conflits en Syrie et en

Libye, ou des ambitions turques autour des gisements d’hydrocarbures en

Méditerranée orientale.