Moscou met en garde la Turquie contre une offensive visant les forces syriennes

Moscou, 19 fév 2020 (AFP) - Le Kremlin a mis en garde mercredi la Turquie

contre une intervention militaire visant les forces syriennes dans la région

d’Idleb (nord-ouest), où le président turc Erdogan a menacé de déclencher une

offensive « imminente ».

"S’il s’agit d’une opération contre le pouvoir légitime de la république

syrienne et des forces armées de la république syrienne, ce sera, sans doute

bien sûr, la pire des options", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri

Peskov, au cours d’un briefing téléphonique avec des journalistes.

Une opération turque contre « des groupes terroristes » dans la province

d’Idleb irait toutefois dans le sens de l’accord de Sotchi, a précisé M.

Peskov, selon lequel les contacts avec Ankara « se poursuivent ».

Cet accord conclu en octobre dans le sud-ouest de la Russie entre Ankara et

Moscou prévoyait la cessation des hostilités à Idleb, mais il a été violé de

manière répétée jusqu’à l’échec complet de sa mise en œuvre.

L’avertissement de Moscou intervient après que le président turc Recep

Tayyip Erdogan a sommé mercredi le régime syrien de se retirer d’ici à fin

février de certaines positions dans la région d’Idleb, où des affrontements

ont opposé ces dernières semaines les forces d’Ankara à celles de Damas.

"Il s’agit de nos dernières mises en garde (...) Nous pourrons surgir une

nuit sans crier gare. Pour le dire d’une manière plus explicite, une opération

à Idleb est imminente", a lancé M. Erdogan.

Pour le moment, les discussions entre Ankara et Moscou, qui parraine le

régime de Bachar al-Assad, ne sont pas parvenues à faire baisser les tensions

dans la zone.

Sur le plan humanitaire, plus de 900.000 personnes ont fui l’offensive

militaire entamée en décembre par le régime et son allié russe dans la région

d’Idleb.

Le conflit en Syrie a fait plus de 380.000 morts et des millions de

réfugiés depuis son déclenchement en 2011.