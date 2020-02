Valence, cérémonie du 76e anniversaire de l’exécution du groupe Manouchian

A l’occasion du 76e anniversaire à la mémoire du groupe Manouchian, le Maire de Valence, et l’ensemble du Conseil municipal, ont le plaisir de vous convier à la cérémonie à la mémoire du groupe Manouchian et à l’inauguration de la Place rénovée et aménagée, ce vendredi 21 février 2020 à 11 h 30.

Direction de la Communication

Tél. 04 75 79 20 35