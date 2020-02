Nouveau mandat d’arrêt contre le mécène Osman Kavala après son acquittement

Istanbul, 18 fév 2020 (AFP) - Un procureur turc a émis mardi un mandat

d’arrêt contre le célèbre mécène Osman Kavala dans le cadre d’une enquête sur

le putsch manqué de 2016, peu après qu’un tribunal eut ordonné son

acquittement et sa libération dans une autre affaire.

Dans un communiqué, le bureau du procureur d’Istanbul a indiqué qu’il avait

ordonné le placement en garde à vue de M. Kavala dans le cadre d’une enquête

liée à la tentative de coup d’Etat du 15 juillet 2016.

Cette décision, qui risque de susciter une levée de boucliers en Turquie,

intervient alors qu’un tribunal avait acquitté plus tôt mardi M. Kavala à

l’issue d’un procès lié à des manifestations antigouvernementales en 2013.

Le tribunal avait en outre ordonné la libération du mécène, emprisonné à

Silivri, près d’Istanbul, depuis plus de deux ans.

L’annonce de l’émission d’un nouveau mandat d’arrêt a suscité un choc chez

les soutiens du mécène réunis dans un restaurant situé près de la prison.

Le silence est brusquement tombé sur l’assemblée et chacun avait les yeux

rivés sur les télévisions ou sur son téléphone, a constaté une correspondante

de l’AFP.

Il n’était pas clair dans l’immédiat si M. Kavala sortirait de prison avant

d’être immédiatement interpellé ou si son placement en garde à vue se ferait

sans même qu’il quitte le pénitencier.

Alors que l’acquittement de M. Kavala avait été salué par les ONG et

plusieurs pays étrangers, l’émission d’un nouveau mandat d’arrêt risque de

susciter une avalanche de critiques.

La Turquie est régulièrement accusée de porter atteinte aux libertés, en

particulier depuis la tentative de coup d’Etat visant le président Recep

Tayyip Erdogan en 2016.

Le procès à l’issue duquel M. Kavala avait été acquitté mardi était

considéré comme l’emblème des pressions contre la société civile sous M.

Erdogan.