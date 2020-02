Le site de Ryanair évoque le charme de l’Arménie et de sa capitale Erévan « la ville rose »

Les responsables de la compagnie aérienne irlandaise à bas coût Ryanair avec le soutien du Comité chargé du tourisme au sein du gouvernement arménien ont visité Erévan, et pris connaissance de l’histoire de l’Arménie et de sa culture, avant de confier leurs impressions sur le site de Ryanair.

Ces responsables affirment qu’Erévan la capitale de l’Arménie est en train de devenir l’un des lieux les plus agréables et beaux d’Europe. Ils écrivent également qu’en marchant dans les rues de la capitale arménienne sa couleur singulière étonne. Avec ses couleurs rose clair à d’autres couleurs les habitations d’Erévan allient l’ancien au moderne. Selon ces responsables de Ryanair le surnom de « Ville rose » correspond entièrement à Erévan car les boutiques, bars-restaurants et les habitations sont recouvertes de tuf cette pierre volcanique qui donne à Erévan un aspect particulier.

L’article revient également sur les aspects d’Erévan, les lieux chargés de culture ou les espaces de loisirs, ainsi que sa gastronomie nationale. Il note la forte croissance du tourisme en Arménie qui dispose d’un potentiel très important de développement touristique.

Krikor Amirzayan