Trois jours après le dernier sommet arméno-azerbaïdjanais, le ministre des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanian a accusé mardi Bakou d’entraver les progrès vers une résolution du conflit du Haut-Karabagh avec ses exigences « maximalistes ».

Le Premier ministre Nikol Pachinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliev ont tenu une brève réunion à Munich samedi avant de participer à une table ronde sur le Karabagh tenue dans le cadre d’une conférence annuelle sur la sécurité dans la ville du sud de l’Allemagne.

Les deux dirigeants ont publiquement échangé des accusations à la suite de la discussion. En particulier, Aliev a de nouveau décrit le Karabagh comme la « partie intégrante » de son pays et a qualifié l’Arménie d ’« agresseur », ce qui a provoqué une réfutation de Pachinian.

Mnatsakanian a semblé faire référence à cet échange verbal lorsqu’il a discuté des progrès de la paix au Karabagh avec Toivo Klaar, l’envoyé spécial en de l’Union européenne pour le Caucase du Sud en visite dans le pays. Selon le ministère arménien des Affaires étrangères, les deux hommes ont convenu que les parties en conflit devraient véritablement préparer leurs populations à la paix.

« Dans ce contexte, le ministre arménien des Affaires étrangères a particulièrement souligné l’importance pour les dirigeants d’envoyer publiquement des signaux et des messages de paix à leurs sociétés et a souligné que la partie azerbaïdjanaise continue d’agir publiquement à partir de positions maximalistes rejetant les droits du peuple du Karabagh, ce qui ne permet pas [aux parties] d’enregistrer des progrès dans le processus de paix », peut-on lire dans un communiqué du ministère.

Le conflit du Karabagh était également à l’ordre du jour de la réunion séparée de Klaar avec Pachinian. Un communiqué du gouvernement arménien a indiqué que M. Pachinian avait partagé avec le diplomate européen ses « observations et vues » sur les pourparlers de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Il n’a donné aucun détail.

Aliev et Pachinian se sont rencontrés à Munich deux semaines après que les ministres des Affaires étrangères Mnatsakanian et azerbaïdjanais Elmar Mammadyarov ont conclu deux jours de négociations à Genève en présence de médiateurs américains, français et russes.

Dans une déclaration commune avec les médiateurs, les ministres ont affirmé que les « discussions intensives » ont porté sur « les prochaines étapes possibles pour préparer les populations à la paix ; les principes et éléments constituant la base d’un futur règlement ; et le calendrier et le programme pour faire avancer le processus de règlement. »