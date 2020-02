105 et 85 ans : de Turquie, ils prennent la nationalité arménienne

Rita Chouchan Araks est née en 1935 dans une famille d’Arméniens en Turquie. Plus précisément de la cinquième génération d’Arméniens d’Istanbul, consacrant 40 de ses 85 années à l’enseignement du français. Il y a quatre mois, elle a réalisé son rêve de longue date, avec son frère - Nurhan Josephefovich, 105 ans, de déménager de Turquie pour vivre dans leur patrie historique - en Arménie, et prendre la citoyenneté arménienne. Une histoire extraordinaire reprise dans les médias locaux.

« J’ai toujours dit que je voulais mourir en Arménie. J’ai vécu toute ma vie en Turquie, ça suffit ! », a-telle déclaré dans une interview accordée à Sputnik Armenia.

Elle est diplômée, avec mention, d’une école française d’Istanbul. Plus tard, elle est devenue une enseignante très respectée en Turquie. Rita-Chouchan Araks se souvient de tous ses étudiants, auxquels elle a enseigné durant 40 ans, parmi lesquels des enfants et des petits-enfants de représentants des autorités turques et de l’intelligentsia.

Reconnaissance

« J’ai des étudiants turcs de nationalité, qui m’appellent et me demandent comment je vais. Une fois, un de mes étudiants, également turc, a dit que sans moi, « ce n’est plus ce que c’était ». Tout ce qu’il a accompli est devenu possible, en partie grâce à moi », explique Rita.

Ses élèves l’aimaient beaucoup, raconte-t-elle, et elle, bien sûr, eux aussi. Le secret du succès réside dans sa propre méthode d’enseignement et dans le respect du principe de « ne jamais punir ». Pendant 40 ans, elle n’a jamais élevé la voix auprès de ses élèves et n’a puni personne.

« Je n’ai pas non plus puni mon fils (Raffi), que ferais-je avec cette punition ? ». Selon elle, il s’agit de trouver une approche pour chaque élève, pour comprendre pourquoi il a fait quelque chose de mal.

Lorsqu’on lui a demandé comment sa famille avait réussi à survivre aux années du génocide arménien et comment elle avait pu réussir sa carrière en Turquie, Rita répond modestement : « nous ne nous sommes pas démarqués ». Ni elle ni sa famille ne se sont lancées en politique ; ont vécu une vie mesurée, travaillé et n’ont pas communiqué avec les turcs radicaux. Ils ont, pour ainsi dire, formé leur petit monde à Istanbul dans lequel ils étaient à l’aise.« Nous n’avons pas ressenti l’attitude sévère des turcs directement. Indirectement, cela nous a toujours inquiétés aussi bien sûr... Hrant Dink a été tué sous nos yeux ».



En plus d’enseigner, Rita Araks était engagé dans un cercle théâtral qui opérait dans un gymnase français. Sous sa direction, des pièces de théâtre en français ont été mises en scène. C’est la raison pour laquelle elle recevra « l’Ordre des palmes académiques » du ministre français de la Culture de l’époque, Jack Lang.