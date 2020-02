Le gouvernement envisage de nouvelles réformes fiscales

Moins d’un an après la mise en place de larges baisses d’impôts, le gouvernement arménien a annoncé hier des plans pour mettre en place de nouvelles réformes fiscales qui, selon le Premier ministre Nikol Pachinian, impliqueront des mesures « audacieuses ».

Le ministre des Finances, Atom Janjughazian, a présenté sa stratégie pour de telles réformes lors d’une réunion entre collègues de son cabinet et d’autres hauts responsables présidée par Pachinian. Ils amélioreront la collecte des impôts, créeront des « conditions favorables » à la poursuite de la croissance économique et contribueront à hausser le niveau de vie dans le pays, a-t-il précisé, selon un communiqué du gouvernement.

« Nous allons prendre des décisions très audacieuses, touchant l’impôt foncier mais aussi impliquant d’autres changements fiscaux, a annoncé le communiqué, reprenant des citations de Pachinian. La logique derrière ces décisions audacieuses est que les revenus de l’État doivent augmenter d’une manière qui permettra à l’économie de se développer afin de continuer à augmenter à l’avenir. » »Les gens doivent changer les attitudes envers le paiement des impôts existant dans l’Arménie moderne", a poursuivi Pachinian. À cette fin, a-t-il expliqué, les Arméniens doivent être certains que « le gouvernement ne les vole pas » et qu’il dépense l’argent des contribuables de manière efficace.

La déclaration ne donne aucun détail sur les mesures concrètement citées par Pachinian, ni sur le « concept » de réforme proposé par Janjughazian.

Le gouvernement a présenté au Parlement en juin dernier un projet de loi qui introduisait un impôt sur le revenu des particuliers uniforme, abaissait le taux d’imposition des bénéfices des sociétés de 20 à 18 % et rendait plus de petites entreprises éligibles à une imposition préférentielle. Dans le même temps, il a augmenté les droits d’accise perçus sur le tabac et l’alcool.

Les responsables gouvernementaux ont exprimé leur confiance qu’en dépit de ces baisses d’impôts, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier, les recettes fiscales de l’Arménie continueront d’augmenter de manière significative cette année.

Le State Revenue Committee (SRC) a collecté un peu plus de 1,5 billion de drams (3,2 milliards de dollars) en diverses taxes l’année dernière, en hausse de plus de 16% par rapport à 2018. Le chef de la SRC, Davit Ananian, a attribué l’augmentation considérable à la poursuite des efforts du SRC pour améliorer l’administration fiscale et lutter contre l’évasion fiscale.