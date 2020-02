Kevork Malikyan lance la saison 8 de Homeland

Il avait joué Vartan Boghosian dans La Promesse, Hagob Nakashian dans The Cut ou, si on remonte plus loin dans le temps, Kazim dans Indiana Jones et la Dernière Croisade : l’acteur arméno-britannique Kevork Malikyan fait cette année une apparition dans la 8e et dernière saison de la série Homeland, actuellement sur Canal +.



Avec Oscar Isaac, sur le tournage de The Promise.



Dans Indiana Jones et la Dernière Croisade.

Kevork est né à Diyarbakir. À l’âge de 10 ans, un archevêque ouvri un séminaire religieux à İstanbul, avec l’intention de prendre en charge les enfants pauvres de parents arméniens de diverses régions de Turquie, pour les former à la prétrise. C’est ainsi que Kevork Malikyan a passé sept ans à se former au séminaire, à Istanbul. Il y avait là-bas une petite scène où les étudiants jouaient en turc et en arménien. Kevork y participe, et se fait si bien repéré qu’on lui conseille de devenir comédien plutôt que prêtre... Dans un premier temps réticent à cause du peu de moyens de sa famille, on finit par lui décrocher une bourse pour aller étudier en Grande-Bretagne : c’est ainsi qu’il finit par obtenir son diplôme d’acteur et ses diplômes d’enseignement au Rose Bruford College (1964-67). Son premier grand film fut Midnight Express, suivi par Indiana Jones et la Dernière Croisade. Sa première grande série télévisée était Mind Your Language, attirant chaque semaine 18 millions de téléspectateurs.

Aujourd’hui âgé de 76 ans, Kevork Malikyan a plus de 50 ans de carrière, durant laquelle il a travaillé avec Steven Spielberg, Roger Moore, Alan Parker, Sigourney Weaver, Michael Caine, Anthony Hopkins, Liam Neeson, entre autres. Mais c’est sur nos petits écrans, dans une apparition dans la série Homeland, qu’il est de retour en ce début d’année. Il donne même le coup d’envoi, en campant le rôle du leader taliban Agha Jan. On avait laissé Carie (Claire Danes) en fin de saison 7 brisée après un séjour de plusieurs mois dans un goulag russe. Elle souffre de pertes de mémoire et est suspectée d’avoir transmis des informations confidentielles... Mais Saul, qui est désormais conseiller du président Warner, doit engager des négociations de paix avec les Talibans en Afghanistan. Personne ne semble plus indiqué que Carrie pour l’accompagner dans cette tâche...