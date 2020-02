Le Parlement d’Ukraine a enregistré pour la 4e fois une résolution pour la reconnaissance du génocide des Arméniens

La Rada Suprême (Parlement) d’Ukraine vient d’inscrire dans ses futures discussions une résolution visant à reconnaître le génocide des Arméniens écrit le site arménien d’Ukraine, AnalitikaUA.

Le texte de la résolution liée au génocide des Arméniens est présenté par la députée Daria Volodina du parti politique « Serviteur du peuple ». Il fut officiellement enregistré pour débat et vote le 14 février (N°3070, 02/14/2020). Vilen Chatvoryan le président de l’Union des Arméniens d’Ukraine a affirmé que cette initiative était « un pas important qui témoigne de l’humanité, de la vérité et de la justice ». Cette nouvelle présentation du texte lié au génocide sera la quatrième initiative. Les trois dernières ayant échoué.

Le 6 juin 2013 le Parlement d’Ukraine (Rada) avait inscrit à l’ordre du jour des discussions un texte sur la reconnaissance du génocide des Arméniens dans l’Empire ottoman en 1915. Texte N° 2254a présenté par les députés Vilen Chatvoryan, Arsen Avakov et Nver Mkhitaryan. Mais la résolution n’avait pas été voté.

Krikor Amirzayan