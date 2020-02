La compagnie russe Ural Airlines autorisée à réaliser des vols réguliers entre Perm et Erévan

La compagnie aérienne russe de la région de l’Oural, Ural Airlines a été autorisée à la mise en place d’une ligne régulière entre Perm et Erévan. L’information a été communiqué par le site Rousaviatsia (Aviation russe) qui a diffusé les documents officiels de l’autorisation et reprise par l’agence arménienne Armenpress. Ural Airlines prévoit 3 vols réguliers hebdomadaires entre Perm et Erévan. En 2019 de l’aéroport « Bolchoï Savino » de Perm furent réalisés des vols à destination de 42 villes avec un nombre record pour cet aéroport de Perm de 1,6 million de passagers.

Krikor Amirzayan