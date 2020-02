Bienvenue à bord de la mission cosmico-musicale : Voyager4

Créer une passerelle entre musique, sciences et spiritualité : telle est l’idée originale de Voyager4, quartet créé par Ohane Dourian. Un jazz moderne teinté de sonorités arméniennes à découvrir le 3 mars au New Morning.

Nombreuses sont les lois découvertes par une expérience de pensées. L’esprit est le seul laboratoire à permettre un cheminement sans limite... “J’ai toujours été passionné par les sciences, fasciné par leurs découvertes, par ce qu’elles nous enseignent de notre univers, et certaines m’ont même bouleversé. J’ai le sentiment qu’il existe un lien étroit entre musique, sciences, et spiritualité« : c’est en partant de ce constat que le pianiste et compositeur Ohane Dourian a eu l’idée de monter un groupe mêlant expériences scientifique et musicales. Car si on lui parle découverte, lui entend toujours musique : »C’est peut-être là une façon d’aborder la même chose : notre interaction avec le monde qui nous entoure, résume l’artiste. Que ce soit en regardant des documentaires scientifiques, des conférences, ou simplement en observant le tableau d’un ciel étoilé, j’ai petit à petit entrevu la possibilité d’utiliser le langage et l’énergie de la musique pour interpréter toutes ces notions, et les partager avec un public".

Comme ce sera le cas le 3 mars prochain, dans la mythique salle parisienne du New Morning. L’occasion pour le groupe Voyager4 de faire découvrir leur jazz moderne, où se mêlent ballades fragiles, beats puissants, rock fusion, électro et mélodies arméniennes. On ne s’étonne donc pas de trouver parmi leurs influences Tigran Hamasyan, mais aussi des groupes aux styles aussi divers que Daft Punk, les Pink Floyd, EST Trio… Mais également Narek Dourian et Albert Einstein !



Sur scène, une musique colorée aux teintes arméniennes, pour une exploration des sens.

Mais au fait, pourquoi ce nom, « Voyager4 » ? « Cela fait référence aux sondes du programme Voyager de la NASA, envoyées en 1977 pour étudier les planètes externes du système solaire, jusque-là seulement observées à l’aide de télescopes. Nous avons en quelque sorte décidé de prolonger ce programme par la création d’un pôle musical et de mettre en œuvre une nouvelle mission, expliquent les jeunes talents qui ne manquent décidément pas d’idées. Et le chiffre 4 représente les quatre membres de l’équipe.” Une équipe d’astromusiciens composée du »directeur des recherches« Ohane Dourian au piano, de »l’ingénieur en propulsion« Galindo Cuadra à la guitare, de »l’expert des basses vibrations« Paul Herry-Pasmanian à la basse et du »concepteur de modules rythmiques" Gabriel Ferrari à la batterie.



De gauche à droite : Gabriel Ferrari, Ohane Dourian, Galindo Cuadra et Paul Herry-Pasmanian.

Le quartet qui s’est rencontré au Conservatoire de Boulogne-Billancourt obtient, dès l’année suivante, le prix du Concours international Léopold Bellan. Belle alchimie ! De quoi encourager les apprentis chercheurs-musiciens dans leurs quêtes astrales pour mettre en musique des notions et découvertes de sciences contemporaines. Et à se donner toujours plus sur scène, en inventant, par le biais de l’énergie de la musique et de réalisations visuelles, un voyage d’exploration. Alors, tenez-vous prêts pour un décollage imminent vers une nouvelle planète musicale teintée de poésie.

Claire Barbuti

Concert le mardi 3 mars à partir de 20h

Au New Morning - 7/9 Rue des Petites Écuries - 75010 Paris