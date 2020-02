Déclaration de Renaissance arménienne à propos du décès de jeunes soldats arméniens

Le mouvement diasporique Renaissance arménienne est préoccupé par les décès en nombre de soldats, survenus récemment au sein de l’armée.

En ce début d’année, le nombre de ces décès est déjà très élevé. Cela suscite de sérieuses inquiétudes tant en Arménie qu’en diaspora. Il n’est plus possible de tolérer la perte de tant de jeunes à l’arrière du front.

Nous exhortons les autorités à faire rapidement la lumière sur ces faits criminels et à établir, cas par cas, la responsabilité des fonctionnaires impliqués dans ces disparitions insoutenables.

Nous présentons non sincères condoléances aux familles des jeunes disparus.

Paris le 17/02/2020