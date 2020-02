L’ancien chef des gardes du corps de Sarkissian libéré contre, forte’, caution…

Les autorités judiciaires arméniennes ont levé les charges de corruption et d’évasion fiscale qui pesaient sur l’ancien chef des gardes du corps de l’ex-président Serge Sarkissian près de 4 mois après que ce dernier eut transféré quelque 2,9 milliards de drams (6 millions de $) à l’Etat arménien. Vachagan Ghazarian avait été arrêté en juin 2018 pour “enrichissement illégal” et fausses declarations peu après la “revolution de velours” qui renversa Sarkisian. Il aurait “oublié” de declarer à l’instance anti-corruption de l’Etat quelque 2,5 millions de dollars en liquide, qui reposaient dans ses comptes personnels et ceux de son épouse Le Service special d’enquêtes (SIS) avait déclaré à l’époque que Ghazarian devait declarer cette somme au titre de chef en second de l’agence de sécurité fournissant des gardes du corps aux dirigeants arméniens. Il avait été aussi accuse d’évasion fiscale. Ghazarian, qui avait dirigé les services de sécurité de S. Sarkisian pendant plus de deux décennies, avait été libéré en juillet 2018 puis arrêté à nouveau en novembre 2018. Un tribunal de Erevan lui avait promis une liberation contre caution un mois après contre l’engagement de payer sa dette à l’Etat. Le SIS avait annoncé en october 2019 que Ghazarian et son épouse Ruzanna Beglarian avaient déboursé quelque 6 millions de dollars. Une porte-parole du SIS, Marina Ohanjanian, avait précisé lundi qu’ils avaient ainsi “entièrement remboursé” l’Etat et dédommagé des taxes et impôts qu’ils avaient tenté de lui soustraire. Le SIS avait fait état d’une somme bien plus modeste quand il avait accusé d’évasion fiscale, en 2018, un night club de Erevan dont le couple était propriétaire. Mme Ohanjanian a indiqué que du fait de cette somme considerable versée à l’Etat, Ghazarian et son épouse ne comparaitront pas devant les tribunaux pour evasion fiscale. Les enquêteurs les ont aussi blanchis de l’accusation d’enrichissement illegal, a-t-elle ajouté.

Cet arrangement “à l’amiable” entre l’Etat et l’ancien chef des gardes du corps, nous laisse quand même sur notre faim. On aurait aimé savoir comment un chef de la sécurité, qui reste un simple garde du corps, est en mesure de débourser 6 millions de $ à l’Etat arménien, ce qui laisse à penser que sa fortune est bien plus importante que les quelque 2 millions de dollars qu’il est accuse d’avoir dissimulés au fisc. Comment donc a-t-il pu accumuler des millions de dollars dans un pays où le salaire mensuel moyen est d’à peine 300 dollars, même s’il a ‘arrondi ses fins de mois’ avec les revenus, glauques, d’une boite de nuit tout aussi glauque, et même s’il s’est justifié sur la provenance d’une partie de ces sommes, à savoir un peu plus d’un million de dollars, qu’il transportait dans un sac devant une banque de Erevan quand il avait été arrêté, en juin 2018 par les agents du Service de sécurité nationale (SSN), quelques jours après une perquisition de son appartement d’Erevan où l’on avait trouvé 1,1 million de $ et 230 000 euros, toujours en cash,. Il avait alors indiqué que la plupart des sommes découvertes appartiendraient à l’un de ses amis hommes d’affaires résidant à l’étranger…