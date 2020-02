Le Conseil de l’Europe réitère ses préoccupations concernant le referendum

La secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, Marija Pejcinovic Buric, a fait part de ses “préoccupations” concernant les développements politiques en cours en Armenia lorsqu’elle a rencontré le premier ministre Nikol Pachinian en marge de la conference internationale sur la sécurité de Munich ce weekend. La rencontre avait porté essentiellement sur les réformes judiciaires que le gouvernement arménien va soumettre à referendum le 5 avril, et en particulier, sur sa decision controversée de révoquer de ce fait le president et six membres de la Cour constitutionnelle qui refusent de démissionner. Dans ses (...)