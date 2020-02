Lancement officiel de la campagne pour le référendum

La campagne pour le référendum constitutionnel du 5 avril a été officiellement lancée le lundi 17 février en Arménie, sur fond de vives critiques de l’opposition à son initiateur, le premier ministre Nikol Pachinian. Les projets d’amendements à la Constitution arménienne proposés par le gouvernement et votés au début du mois par le Parlement contrôlé par son alliance Im Kayl (Mon Pas), prévoient le renvoi de sept des neuf membres de la Cour constitutionnelle, accusés par Nikol Pachinian d’être liés à “l’ancien régime corrompu ” du pays. Le 6 février, afin de mettre fin à une longue crise, opposant en particulier N.Pachinian au président de la Cour constitutionnelle Hrayr Tovmassian, la majorité parlementaire avait voté un texte visant à soumettre ces amendements à l’épreuve des urnes sous la forme d’un referendum, seul moyen manifestement de révoquer H.Tovmasian, qui a résisté farouchement aux efforts déployés par l’exécutif en vue de le faire démissionner. Im Kayl a d’ores et déjà aménagé son QG de campagne en faveur du « oui » au vote du 5 avril. Pour être adoptés, les amendements controversés présentés par le pouvoir doivent être approuvés par la majorité des électeurs participant au referendum, soit au moins un quart des quelque 2,57 millions d’Arméniens inscrits sur les listes électorales. L’Assemblée nationale a lancé cette procédure sur fond de vives critiques mettant en doute sa légalité, notamment sur les sièges de l’opposition parlementaire. Certains députés de l’opposition ont ainsi fait valoir que les amendements allaient à l’encontre d’autres articles de la Constitution, arguments balayés du revers de la main par les alliés politiques de N. Pachinian. L’un d’eux, Alen Simonian, a ainsi une fois encore souligné ce weekend que les changements constitutionnels proposés s’inscrivaient dans le cadre des efforts du gouvernement en vue de renforcer l’independance de la justice en Arménie, les autorités étant décidées selon lui, à remplacer H.Tovmasian même si ce dernier s’était toujours dit prêt à les “servir”. “Nous voulons avoir le type de système judiciaire qui pourrait nous dire « non » sur certains sujets mais qui serait indépendant”, a déclaré A. Simonian au service arménien de RFE/RL en ajoutant : “Ce système judiciaire a déjà prouvé qu’il n’était pas indépendant”… Mais les détracteurs de N.Pachinian et de son équipe estiment au contraire qu’ils cherchent à placer leurs partisans dans la Cour constitutionnelle de telle sorte qu’elle devienne une simple caisse de résonnance de leurs décisions. Gevorg Gorgisian, un haut responsable du parti d’opposition parlementaire Arménie lumineuse (LHK), a fait valoir de son côté que l’Arménie avait des questions bien plus urgentes à régler. “Nous allons dépenser des sommes considérables dans ce processus juste pour révoquer une personne, au mépris de questions bien plus importantes”, a indkqué G. Gorgisian, en mettant en avant la question du Haut-Karabagh, dont la conférence internationale sur la sécurité de Munich a montré qu’elle était toujours dans l’impasse, après la rencontre fort peu cordiale entre MM. Pachinian et Aliev. Le leader du LHK, Edmon Marukian, avait désigné la semaine dernière le réferendum à venir comme “complètement illégal”. Le Parti républicain d’Arménie (HHK), anciennement au pouvoir, sous l’autorité duquel H. Tovmasian avait été placé à la présidence de la plus haute cour du pays en avril 2018, a bien spûr désigné le référendum comme une ‘farce’ inconstitutionnelle visant à « satisfaire les ambitions dictatoriales de Pachinian”. “Pachinian est arrivé au pouvoir et des centaines de milliers de personnes ont voulu le changement, non pour que Hrayr Tovmasian reste ou non [en fonction] … mais pour que leurs vies s’améliorent”, a commenté le porte-parole du HHK Eduard Sharmazanov. Ce dernier a réaffirmé que le HHK n’allait pas prendre part à la campagne du referendum, en soulignant que le parti toujours dirigé par l’ancien président Serzge Sarkissian appelait ses partisans à boycotter le vote. Le LHK et l’autre force d’opposition parlementaire, Arménie prospère (BHK), ont de la même manière décidé de ne pas officiellement faire campagne pour le “Non”.