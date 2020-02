Le Parti dachnak appelle à boycotter le référendum constitutionnel du 5 avril

Le moins que l’on puisse dire est que le référendum constitutionnel convoqué à la date du 5 avril par le gouvernement en vue de révoquer le président Hrayr Tovmassian et les six autres membres controversés de la Cour cionstitutionnelle d’Arménie ne faite guère l’unanimité, en dehors de l’alliance de Nikol Pachinian Im Kayl (Mon Pas), majoritaire au Parlement, qui a voté au début du mois en faveur de cette consultation dans l’objectif déclaré de mettre fin à la « crise de la cour constitutionnelle » qui paralyse l’appareil judiciaire du pays et anime la chronique politico-judiciaire depuis près d’un an. Au Parlement même, la deuxième force parlementaire et principal parti d’opposition, le parti Arménie prospère (BHK) a comme à son habitude, affiché une position ambiguë, son leader l’homme d’affaires Gaguik Tsaroukian se décidant le 11 février à tenir cette intiative référendaire pour « inconstitutionnelle » mais sans pour autant prendre franchement position, et préférant préciser que son parti ne s’impliquerait pas dans la campagne. L’autre parti d’opposition, Arménie lumineuse, a eu des positions bien plus tranchées, dénonçant comme « illégal » le réferendum à venir, mais il a néanmoins annoncé qu’il n’entendait pas faire campagne pour le « non ». Même le Parti républicain d’Arménie (HHK) anciennement au pouvoir de Serge Sarkissian, pourtant directement concerné puisque les juges de la plus haute cour du pays visés par cette initiative politique du gouvernement se voient reprocher essentiellement d’avoir été nommés sous son autorité, ne se mouille pas trop, préférant ignorer la campagne pour ce référendum qu’il dénonce par ailleurs comme illégal lui aussi plutôt que de lancer ses forces, ou ce qu’il en reste, dans une campagne contre l’initiative du gouvernement qui l’a renversé. La FRA Dachnkatsoutioun quant à elle, rejetée hors du paysage parlementaire depuis les législatives anticipées de décembre 2018, et qui a affiché depuis une position toujours plus hostile au gouvernement de Pachinian auquel le parti était pourtant associé dans les premiers mois qui avaient suivi son accession au pouvoir à Erevan en mai 2018, se montre plus vindicative et combattive. Le Conseil suprême de la FRA d’Arménie a ainsi fait savoir, dans un communiqué diffusé le jeudi 13 février, qu’il appelait les électeurs à ignorer, autrement dit boycotter, le referendum. Dans son communiqué, le parti d’opposition précise qu’il déplore que les autorités actuelles du pays, « en ignorant les multiples mises en garde et critiques, placent le pays dans une situation dangereuse », notamment en détournant à leur profit l’un des « leviers importants d’une démocratie » qu’est le referendum, à seule fin selon lui d’établir un « régime autocratique » et de « masquer leur incapacité à neutraliser les menaces auxquelles fait face le pays ». Le parti d’opposition dénonce par ailleurs les procédés « démagogiques » du pouvoir actuel, et son « approche inconstitutionnelle », autant d’initiatives qu’il juge « illégales et inacceptables ». Aussi, il appelle les électeurs à ne pas prendre part à ce qu’il considère comme une mascarade de légalité, et à ignorer le refrendum dui 5 avril, « afin d’envoyer un message clair aux autorités pour leur faire comprendre que « le peuple est las du populisme », et de cette politique manichéenne visant à diviser la société en “blancs” et « noirs », qui ne contribue pas, précise-t-il, au bien être du peuple et à l’instauration d’une véritable démocratie. La FRAD dans son communiqué, en appelle enfin aux forces politiques, à la société civile et à « tous nos compatriotes », pour regrouper leurs efforts en vue d’empêcher la victoire du “oui” au referendum et de « torpiller le processus anti-étatique » en cours « pour qu’enfin, de véritables réformes soient mises en œuvre », la FRAD. Mettant tous ses moyens dans cet objectif.