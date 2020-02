Revue de la presse arménienne du 07 février 2020

Les changements constitutionnels seront votés lors d’un referendum/ A la une de la presse du jour, les votes au Parlement des projets de loi concernant la Cour constitutionnelle (CC). Le Parlement a refusé en première lecture le projet de loi sur les amendements constitutionnels qui suggérait de suspendre les pouvoirs du Président de la CC et des membres de la CC (cf. revue du 06 février 2020). Avant le vote, le vice-président du Parlement, Alen Simonyan, a déclaré que le parti au pouvoir « Mon pas » s’abstiendra du vote et que « la crise de la CC doit être résolue par référendum ». Ainsi 36 députés ont voté contre et 87 se sont abstenus. D’après Hraparak, il n’y avait pas de consensus sur ce projet de loi au sein du parti au pouvoir, c’est pourquoi la majorité parlementaire a changé d’avis. Ignorant les objections de l’opposition, à la suite d’un autre vote, le Parlement a décidé d’organiser un référendum sur les changements constitutionnels qui entraînerait la révocation de sept des neuf membres de la CC. La décision a été soutenue à l’unanimité par la totalité des députés de « Mon pas ». Les députés du parti d’opposition « Arménie lumineuse » ont voté contre, tandis que leurs collègues de l’autre parti d’opposition parlementaire, « Arménie prospère », n’ont pas voté du tout. Hraparak note que contrairement à « Arménie lumineuse », le parti « Arménie prospère » a été assez modéré pour critiquer les autorités. En présentant le projet d’amendements lors du débat, le député de « Mon pas », Vahagn Hovakimian, a déclaré que la CC était l’institution étatique « la moins fiable d’Arménie ». S’adressant au Parlement peu avant le vote, le Premier ministre, Nikol Pachinian, a défendu les amendements : « La CC représente le régime corrompu de Serge Sarkissian, plutôt que le peuple, et elle doit s’en aller ». Pachinian a également affirmé que la plus haute cour d’Arménie « limite le pouvoir du peuple » et constitue « une menace terrible et directe pour la démocratie » et ses pouvoirs juridiques doivent donc être remplacés par les « droits souverains du peuple ». Selon Pachinian, l’Arménie est prête à inviter le CdE, l’OSCE, l’UE, la CEI, etc. à observer le référendum. Pachinian a également déclaré que « toutes les personnes qui pourraient tenter de dresser des obstacles juridiques ou autres à la libre expression de la volonté de notre peuple seront dûment repoussées en tant que forces antidémocratiques et antiétatiques ». Cet avertissement a suscité une réaction de colère du leader du parti « Arménie lumineuse », Edmon Marukian, qui a accusé Pachinian de chantage. Marukian a réaffirmé l’opinion de son parti selon laquelle les projets d’amendements vont à l’encontre de la Constitution. Le parti a insisté sur le fait qu’en vertu de la loi arménienne, les amendements ne peuvent être soumis à un référendum sans être examinés et approuvés par la CC. La majorité parlementaire n’a donné aucune indication qu’elle soumettrait les amendements à la CC pour approbation avant de fixer la date de référendum. Ils ont cité des articles de la Constitution qui ne font pas référence à une telle validation. Pachinian et ses alliés ont laissé entendre que la décision d’organiser le référendum devrait plutôt être approuvée par le Président, Armen Sarkissian. Le Premier ministre a déclaré que Sarkissian avait déjà donné son accord de principe à la tenue du vote. Le Président n’a fait encore aucune déclaration publique sur la question.

Le referendum sera organisé en mai, si d’ici fin février les juges ne prennent pas la retraite anticipée proposée par le gouvernement/ Selon les informations de Joghovourd, il est possible qu’il n’y ait pas finalement de référendum, si les juges de la CC décident d’accepter l’offre de retraite anticipée (cf. revue du 11 décembre 2019) qui est valable jusqu’à la fin de mois de février 2020. Joghovourd indique que dans son discours, Nikol Pachinian les a explicitement appelés à le faire « vous pouvez démissionner jusqu’à ce que le Président de la République signe cette décision [de la tenue du referendum] et vous rendrez un grand service à la République d’Arménie et à son peuple ». Au cas où il y aurait un referendum, Joghovourd indique que selon la législation, il sera organisé en mai prochain et sera précédé d’une campagne d’information de 60 jours. Selon les estimations du quotidien, le gouvernement aura besoin d’environ 650 000 votes pour que les amendements soient adoptés.

Le projet de loi du parti au pouvoir qui lui permettrait de contourner la CC pour modifier la constitution du pays a été retiré de l’ordre du jour/ Hraparak indique qu’un autre projet de loi du parti au pouvoir qui lui permettrait de contourner la CC pour modifier la constitution du pays (cf. revue du 04 février 2020) a également été retiré de l’ordre du jour du Parlement. D’après Hraparak, une des raisons de cette décision était la réunion du Président du Parlement avec les ambassadeurs des pays membres de l’OSCE et du CdE (cf. revue du 06 février 2020) pendant laquelle « les autorités n’ont pas pu obtenir des messages positifs de leur part ».

Les rapporteurs de suivi de l’APCE exhortent les autorités arméniennes à consulter la Commission de Venise avant de promulguer des modifications constitutionnelles / La presse indique que les rapporteurs de suivi de l’APCE ont exhorté jeudi les autorités arméniennes à consulter la Commission de Venise avant de promulguer des modifications constitutionnelles controversées. Les rapporteurs ont indiqué que le Parlement arménien a décidé de tenir une session extraordinaire le 6 février afin de discuter d’une série d’amendements qui supprimerait l’obligation pour la CC de vérifier la conformité de projets de loi avec la Constitution arménienne et d’un amendement constitutionnel qui semble viser à mettre fin aux mandats de plusieurs membres de la CC actuelle avec effet immédiat. D’après eux, ces changements proposés pourraient avoir des « répercussions à long terme sur le fonctionnement des institutions constitutionnelles ». « Dans ce contexte, et en tenant compte de certaines des questions soulevées à cet égard, nous appelons les autorités arméniennes à demander dès que possible l’avis de la Commission de Venise » ont indiqué les rapporteurs tout en déclarant cet avis pourrait être adopté très rapidement via une procédure d’urgence et serait précieux pour toutes les parties prenantes, y compris l’électorat arménien si un référendum devait avoir lieu. Le gouvernement arménien et la majorité parlementaire n’ont pas encore réagi à l’appel.

Le Président, Armen Sarkissian, a demandé à la CC d’examiner la constitutionnalité d’un projet de loi du gouvernement/ La presse indique que le Président, Armen Sarkissian, a demandé jeudi à la CC d’examiner un projet de loi du gouvernement récemment adopté par le Parlement qui porte sur l’assouplissement du secret bancaire (cf. revue du 22 janvier 2020). Le Président a demandé à la CC de déterminer si ce projet correspond à la Constitution arménienne. Le cabinet de Sarkissian a annoncé que le Président a refusé de signer le projet de loi parce qu’il estime qu’il est « apparemment controversé en termes de constitutionnalité ». D’après Joghovourd, cette décision est intéressante en particulier dans le contexte des débats parlementaires sur la résolution de crise de la CC et dans le contexte où le Parlement essaye essentiellement de changer la composition actuelle de la CC. Selon Joghovourd, par cette démarche le Président montre qu’il n’y a pas de crise constitutionnelle et que la CC est en mesure de remplir son rôle prescrit par la loi.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Attachée de presse et de communication

Ambassade de France en Arménie