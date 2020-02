Cours d’arménien et de catéchisme pour enfants par la Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens

L’association Sainte-Croix a le plaisir de vous informer le début des cours d’arménien et de catéchisme pour les enfants.

Les cours seront assurés par Monseigneur Elie Yeghiayan (Evêque de l’Eparchie Sainte-Croix) et Monsieur Chant Marjanian (journaliste au journal Nor Haratch).

Les dimanches à 10h30 en la Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens (13 rue du Perche, Paris 3e).

Pour plus d’informations appeler Hampik au 0650358342.

Inscription sur le site : https://www.armeniencatholique.fr/cours/

Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens 13 rue du Perche, Paris 3e