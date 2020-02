Portrait de Krikor Amirzayan mardi matin (11h10) sur RCF Drôme-Ardèche

Krikor Amirzayan, président de l’association culturelle « Arménia » de Valence et coprésident du Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche sera l’invité du portrait présenté sur RCF Drôme-Ardèche par Caroline Prat, ce mardi 18 février à 11h10 (rediffusion samedi 22 février à 9h15).

« Krikor Amirzayan a 10 ans quand il quitte avec sa famille Alep (Syrie) pour la France, « le pays où il y a des prairies et des vaches ». Petit-fils de survivants du génocide, il se construit avec l’injustice ancrée dans la peau » (Le Dauphiné Libéré). Cet « inlassable défenseur de la cause arméniennes » journaliste et caricaturiste de la presse arménienne sera ainsi l’invité de RCF ce mardi. A écouter en direct demain matin à 11h10 :

https://rcf.fr/culture/portraits/krikor-amirzayan-la-france-vache-qui-rit-vue-d-armenie

L’enregistrement sera disponible après sa diffusion le mardi 18 février sur la page rcf.fr/krikor-amirzayan-la-France-vache-qui-rit.