Une délégation de prêtres de l’Eglise arménienne participera au séminaire-rencontre des églises Orthodoxes d’orient avec l’Eglise catholique romaine

Samedi 15 février après une bénédiction du Catholicos Karékine II à Sainte-Etchmiadzine (Arménie), la délégation de l’Eglise arménienne est partie pour le Vatican afin de prendre part au rassemblement et au dialogue entre les jeunes religieux des églises Orthodoxes d’orient et de l’Eglise catholique romaine. La délégation arménienne est composée du vartabed Mesrop Barsoumyan responsable du collège Gevorgyan, le père Vahram Melikyan et du père Adam Makaryan secrétaire du siège de l’Eglise arménienne de Sainte-Etchmiadzine. Au cours de la mission d’une semaine, les religieux visiteront les institutions et écoles de théologie du Vatican et rencontreront le Pape François. Sur place au Saint-Siège, la délégation arménienne sera accompagnée par l’Archevêque Khajak Barsamyan le représentant de l’Eglise apostolique arménienne au Vatican et des hauts responsables catholiques arméniens du Vatican.

Krikor Amirzayan