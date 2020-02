Missak Manouchian du génocide à la résistance manifestations ce vendredi 21 février à Valence

Missak Manouchian est né en 1906 à Adiyaman (près de Malatia) et mort fusillé à 37 ans au Mont-Valérien le 21 février 1944 était un poète arménien rescapé du génocide arménien. Il a 9 ans lorsque son père Kevork est tué les armes à la main par des militaires Turcs. Sa mère Vartouhie meurt également quelques mois plus tard. Missak et son frère Garabed sont recueillis par une famille Kurde. Ils seront sauvés du génocide.

En 1925 avec son frère Garabed il se réfugie en France comme des milliers d’Arméniens. D’abord à Marseille puis à Paris. Ouvrier-tourneur dans l’usine Citroën à Paris, il intégrera dès 1934 des mouvements antifascistes. Poète, journaliste et engagé dans le Comité de secours pour l’Arménie, Missak Manouchian est un militant engagé. Il y rencontrera Mélinée Assadourian au sein de la section de Belleville et l’épousera en 1937. Il entrera dans la Résistance en 1941 au lendemain de la rupture du Pacte germano-soviétique. En février 1943 il est dans les rangs des résistants étrangers de la FTP-MOI de la région parisienne. Le couple de résistants Missak et Mélinée Manouchian fréquenteront la famille de Charles Aznavour avec les parents Micha et Knar Aznavourian. Après une trentaine d’opération et d’attentats dont des déraillements de trains -qui coûtèrent la vie à plus de 600 soldats Allemands- Missak Manouchian responsable du « Groupe Manouchian » et ses vingt-deux camarades de l’Affiche rouge est arrêté le 16 novembre 1944.

Mélinée Manouchian son épouse, cachée par la famille Aznavourian avait réussi à échapper au coup de filet de la police. En 1985 dans un documentaire de Mosco Boucault « Des terroristes à la retraite » Mélinée Manouchian accusera la direction du Parti communiste français d’avoir « lâché » le groupe Manouchian et l’avoir « vendu pour des raisons stratégiques ». Le 14 juin 1985 avant la diffusion du documentaire à la télévision, Mélinée Manouchian répètera sa conviction que son mari Missak Manouchian a été sacrifié avec son groupe de résistants par le commissaire politique des FTP-Main d’œuvre immigrée, Boris Holban. Missak Manouchian et ses hommes ont-ils été sacrifiés par le Parti ? La question fait encore débat.

Au terme d’une parodie de procès menée de façon expéditive par le tribunal militaire allemand du Grand-Paris où ils étaient présentés comme des terroristes avides de sang, devant les cris racistes émanant dans la salle face à ces étrangers qui vont être exécutés, Missak Manouchian criera « vous avez hérité de la nationalité française, nous, nous l’avons méritée ! ». Les 22 hommes du Groupe Manouchian seront condamnés à mort et fusillés le 21 février 1944. Ils refusèrent tous d’avoir les yeux bandés comme pour défier la mort…

Une 23e, une femme, Olga Bancic sera transférée à Stuttgart (Allemagne) où elle sera décapitée dans une prison le 10 mai 1944.

Dans la foulée de ces exécutions, la propagande nazie bat son plein. 15 000 « Affiche Rouge » seront placardées sur les murs de Paris et dans d’autres villes de province. Manouchian y est présenté en « Arménien, chef de bande, 56 attentats, 150 morts, 600 blessés ». Mais l’affiche produit l’effet contraire et les soutiens à ces résistants se multiplient.

Louis Aragon écrit un poème qui paraît dans le journal L’Humanité en 1955. Il reprend la dernière lettre de Missak Manouchian adressée à son épouse Mélinée. En 1959 Léo Ferré le reprend sous le titre de « L’Affiche rouge ». Mais la chanson est censurée jusqu’en 1981 tant à la radio qu’à la télévision…

Il faudra attendre plus de trente ans après la mort de Missak Manouchian pour qu’en 1976 le film « L’Affiche rouge » réalisé par Frank Cassenti sorte sur les écrans de cinéma.

En 1985, un documentaire « Les terroristes à la retraite » réalisé par Mosco Boucault est diffusé à la télévision française.

Robert Guédiguian le cinéaste marseillais d’origine arménienne réalise en 2009 le film « L’Armée du crime » dédié au Groupe Manouchian.

En France dans une vingtaine de villes comma à Valence -surtout où la communauté arménienne est présente- des stèles, places ou rues sont dédiées à Missak

Manouchian et au Groupe Manouchian. Mais le nom de ce résistant reste largement absent de la majorité des villes de France. Pourquoi s’interroge « Arménia » ?

« Arménia » débat sur Missak Manouchian, du génocide à la résistance, veut-on l’oublier ? ce vendredi soir

A l’occasion du 76e anniversaire de l’exécution du Groupe Manouchian le 21 février 1944, l’association culturelle « Arménie » organise un débat-table ronde sur le thème : « Missak Manouchian, du génocide à la résistance, pourquoi veut-on l’oublier ? » vendredi 21 février à 20h30 à la salle Cheneviers de la MJC Jean Moulin (20 avenue Jean Moulin) à Bourg-Lès-Valence. Entrée Libre. Contact « Arménia » : 04 75 83 80 58 ou mail : armenia0@orange.fr.

Krikor Amirzayan : « La France resterait-elle indifférente envers l’un de ses plus illustres résistants, Missak Manouchian ? » Krikor Amirzayan le président de l’association culturelle « Arménia » et correspondant de presse auprès de nombreux titres arméniens.

Et de reprendre « En 2015 l’Arménie a rendu hommage à Missak Manouchian avec la poste arménienne qui émit un timbre-poste à l’effigie du résistant. Mais à ce jour, nous attendons toujours que la Poste française émette un timbre sur Missak Manouchian. » Krikor Amirzayan s’interroge « Missak Manouchian n’a-t-il pas combattu et s’est sacrifié pour la libération de la France plutôt que l’Arménie ? La France est-elle frappée d’amnésie sur la mémoire de Missak Manouchian ? Ce dernier n’est-il pas son héros ? ».

Le président d’« Arménia » continue « il y a trop de retenues, trop de blocages et trop d’amnésie de la France sur cette mémoire d’un homme qui a donné sa vie pour la France, sa patrie d’adoption. Pourquoi cette indifférence des autorités françaises alors que Missak Manouchian personnifie l’amour des Arméniens pour la liberté et la France leur terre d’accueil. Des Arméniens qui ont au prix de leur vie et de leur parcours exemplaire depuis leur arrivée en France dans les années 1920 ont réussi une intégration exemplaire. Et Missak Manouchian en était l’un des exemples ».

K.A.« Missak Manouchian n’est-il pas considéré comme un héros de France ? Alors pourquoi si peu de rues et place en France portent-ils son nom et souvent les villes où sa mémoire est encore vivante sont celles qui recensent une importante communauté arménienne… »

K.A.« l’association « Arménia » dans une pétition a réuni plus d’un millier de signataires pour demander l’entrée de Missak Manouchian au Panthéon. Et malgré nos nombreuses actions et démarches, dont une lettre à l’Elysée avec pétitions à l’appui, nous n’avons à ce jour reçu aucune réponse des autorités françaises. »

« Qu’est-ce qui dérange cette entrée au Panthéon ? Parce qu’il était communiste ? Parce qu’il était étranger ? Le Panthéon est-il une chasse gardée d’un clan ? ». Des mots forts du président d’« Arménia » face à ce qu’il considère comme « une injustice de cette France à deux niveaux »…Pourtant le président d’« Arménia » qui fut également conseiller municipal durant une dizaine d’année est attaché à « cette France qu’on aime et à laquelle on est attachée plus que tout ».

« Arménia » invitera le public à participer vendredi 21 février (20h30) salle Cheneviers de la MJC Jean Moulin à Bourg-Lès-Valence, à ce débat sur la mémoire de Missak Manouchian, ce héros de la résistance et de sa mémoire.