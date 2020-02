Qui est Athena Manoukian qui représentera l’Arménie à l’Eurovision 2020 ?

Samedi lors de la soirée « Depi Evratesil » (en direction de l’Eurovision) transmise en direct par la chaîne Publique d’Arménie, la chanteuse gréco-arménienne Athena Manoukian (25 ans) a remporté le concours arménien parmi les 12 candidats, dont Fred Agop Azilazian de Marseille.

Athena Manoukian avec sa chanson « Chains On You » qu’elle avait elle-même composée était parmi les favoris. Elle gagna devant la chanteuse Erna avec une large avance de 48 points ce concours arménien déterminé par le télévote et un jury arménien et international. Athena Manoukian représentera donc l’Arménie à l’Eurovision 2020 dont la finale se déroulera le 16 mai prochain à Rotterdam (Pays-Bas).

Selon les spécialistes, Athena Manoukian dispose de nombreux atouts pour figurer en bonne place dans le concours 2020 de l’Eurovision.

Athena Manoukian est née à Athènes. En Grèce en 2011 elle lançait son premier single « Party like a freak » qui fut un grand succès. En enchaînait l’année suivante avec « I surrender » et sa chanson devenait également un succès en Grèce. Athena Manoukian compose ses chansons…et celle des autres. Ainsi elle composa la chanson « Palia Mou Agapi »d’Elena Paparizou. Une chanteuse qui gagna l’Eurovision en 2005.

