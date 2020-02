Ankara demande à Moscou que cessent les attaques de Damas sur Idleb

Ankara, 16 fév 2020 (AFP) - Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut

Cavusoglu a demandé samedi à son homologue russe Sergueï Lavrov que le régime

syrien cesse d’attaquer le dernier bastion rebelle dans la région d’Idleb.

"Les attaques sur Idleb doivent cesser et il est nécessaire d’établir un

ultime cessez-le-feu qui ne devra pas être violé", a déclaré le ministre turc

à des journalistes en marge de la Conférence sur la Sécurité de Munich, durant

laquelle il a rencontré Sergueï Lavrov.

Soutenues par les raids aériens de son allié russe, les troupes du

président syrien Bachar al-Assad ont intensifié leur assaut contre la région

d’Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie. La tension est montée entre Ankara et

Moscou après la mort de 14 turcs tués dans les bombardements des forces

gouvernementales syriennes dans la région.

En vertu d’un accord conclu en 2018 entre Moscou et Ankara, la Turquie

dispose de 12 postes d’observation dans la province d’Idleb, dont quatre dans

la zone contrôlée par le régime syrien selon des responsables turcs.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait demandé à Damas de se retirer

de ces postes d’ici fin février, faute de quoi Ankara "prendrait les choses en

mains".

En dépit de leur accord de désescalade, les forces du régime syrien

soutenues par les raids aériens russes ont mené un assaut pour reprendre la

région, tuant des centaines de personnes.

Une délégation turque doit se rendre à Moscou lundi, après une visite de

responsables russes la semaine dernière qui n’a abouti à aucun accord concret.

La Turquie, soutien des rebelles, et la Russie, alliée de Damas, ont

travaillé en étroite collaboration sur le dossier syrien, bien que les deux

pays soient dans des camps opposés dans ce conflit qui dure depuis 9 ans.