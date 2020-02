Le cimetière chrétien d’Ortakeuy à Ankara profané

Le journal turc Hürriyet a infirmé qu’une vingtaine de tombes chrétiennes furent profanées et saccagées au cimetière d’Ortakeuy à Ankara. Un cimetière où reposent également des immigrés de Russie a précisé Hürriyet. 6 adolescents se seraient introduits dans le cimetière chrétien et détruit des tombes dont les plus touchées sont celles qui portaient des noms russes. Les auteurs de ces actes furent arrêtés par les gardiens du cimetière mais après leur interrogatoire par la police turque, ils furent relâchés. Il leur sera demandé de dédommager pour ces dégâts les familles propriétaires de ces tombes…

Alexeï Erkhov l’Ambassadeur de Russie en Turquie a confié à Sputnik Turkey que la situation de la ville syrienne d’Idlib a crée en Turquie une situation d’hystérie antirusse. Le ministère turc des Affaires étrangères a de son côté affirmé que tout sera fait après les menaces reçues, de protéger les diplomates Russes en Turquie.

Krikor Amirzayan