Les Kurdes d’Arménie ont manifesté à Erévan pour soutenir Ocalan le leader du PKK emprisonné depuis 20 ans en Turquie

Plusieurs dizaines de citoyens arméniens d’origine kurde -les kurdes, souvent yézidis seraient au nombre de 40 000 en Arménie- ont manifesté samedi 15 février devant le bâtiment du ministère des Affaires étrangères à Erévan. Ils protestaient à l’occasion du 20e anniversaire de l’emprisonnement d’Abdullah Ocalan le leader historique du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) sur l’île-prison d’Imrali en Turquie. La manifestation était partie du boulevard du Nord pour venir vers le ministère des Affaires étrangères. Les manifestants arboraient des banderoles hostiles à la Turquie et demandant la justice. « Turquie, Etat terroriste ! », « Nous sommes de tout cœur avec toi Ocalan » étaient inscrits sur les banderoles.

La députée Knyaz Hasanov membre du groupe « Im kayl » (Mon pas) au Parlement arménien et responsable de la communauté kurde d’Arménie a condamné les opérations violentes des autorités turques contre le peuple kurde. Elle exigeait en outre la condamnation de la Turquie par la communauté internationale et la libération d’Ocalan.

Krikor Amirzayan