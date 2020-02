Pashinyan à Aliev : Le Haut-Karabakh n’a jamais fait partie de l’Azerbaïdjan indépendant

Armenpress rapporte la rencontre entre le premier ministre arménien Nikol Pashinyan et le président Ilham Aliev à Munich.

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a une fois de plus réaffirmé que le Haut-Karabakh n’a jamais fait partie de l’État indépendant d’Azerbaïdjan.

Participant à une table ronde sur le conflit du Haut-Karabakh avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev en marge de la Conférence de Munich sur la sécurité, le Premier ministre arménien a déclaré qu’il voyait la nécessité de nouvelles idées pour les négociations de résolution du conflit.

Commentant le « survol » de l’histoire d’Aliyev, Pashinyan a déclaré qu’il n’était pas nécessaire d’aller aussi loin dans l’histoire. “Je demanderais au président Aliyev de ne pas aller aussi loin dans l’histoire parce que lorsque le roi arménien Tigran le Grand négociait avec Pompey, un chef militaire romain, il n’y avait aucun pays dans le Caucase du Sud et dans le monde en général nommé Azerbaïdjan. Je ne pense donc pas qu’il soit juste d’aller si loin parce que je peux aller encore plus loin et partir de 400 BC par exemple, mais je ne le ferais pas parce que je ne pense pas que ce soit la bonne voie à suivre », il a dit.

Pashinyan a déclaré que le Bureau du Caucase avait décidé que le Karabakh faisait partie de l’Arménie et qu’il s’agissait d’une décision totalement légale. « Et après cela, selon l’initiative personnelle de Joseph Staline, cette décision a changé à Moscou. C’était comme un complot entre Staline, Lénine et Atatürk. Le Karabakh n’a jamais fait partie de l’État indépendant d’Azerbaïdjan. Le Karabakh n’a été introduit en Azerbaïdjan que dans le processus de formation de l’Union soviétique. Et lorsque nous parlons d’intégrité territoriale, nous devons décider de quel pays l’intégrité territoriale dont nous parlons.

Ma question est que si l’Azerbaïdjan respecte l’intégrité territoriale de l’Union soviétique, devenant un pays indépendant, l’Azerbaïdjan quitte l’Union soviétique de la même manière que le Haut-Karabakh quitte l’Union soviétique. Vous pouvez dire que je parle maintenant du pays qui n’existe pas, c’est-à-dire de l’Union soviétique, mais la République soviétique qui contenait le Haut-Karabakh n’existe pas non plus, il n’y a pas de République soviétique, de République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan et c’est la vérité. Et comme l’Azerbaïdjan a obtenu son indépendance de l’Union soviétique, de la même manière que le Haut-Karabakh a obtenu son indépendance à la fois de l’Union soviétique et de l’Azerbaïdjan soviétique », a déclaré Pashinyan.

Commentant les déclarations d’Aliyev sur les événements de Khojaly, le Premier ministre arménien a rappelé qu’au milieu des années 90, l’ancien président de l’Azerbaïdjan Ayaz Mutalibov dans une de ses interviews à un journal russe a déclaré que la provocation à Khojaly avait été organisée par l’opposition azerbaïdjanaise pour le retirer du pouvoir. . “Et cela s’est produit en fait parce qu’à la suite de cet événement, Ayaz Mutalibov a été démis de ses fonctions de président de l’Azerbaïdjan”, a déclaré Pashinyan.

En ce qui concerne les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, Pashinyan a déclaré que la signification générale de ces documents était d’établir inconditionnellement et immédiatement un cessez-le-feu, de mettre fin à toute violence et à toute action militaire. « Et si nous examinons la résolution 884 du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous verrons qu’il est écrit que l’Azerbaïdjan a violé le cessez-le-feu et, par conséquent, l’Azerbaïdjan a perdu des territoires. Et tout d’abord, c’est l’Azerbaïdjan qui n’a pas respecté les conditions du document du Conseil de sécurité de l’ONU. Et c’est très important à déclarer », a déclaré Nikol Pashinyan.

Mais selon lui, ce n’est pas bon pour les dirigeants arméniens et azerbaïdjanais de répéter à chaque fois la même chose. « Mais malheureusement, au cours des 25, 30 dernières années, nous répétons à chaque fois les mêmes choses. Et je le crains, la communauté internationale est peut-être en quelque sorte fatiguée d’entendre les mêmes choses. Et je pense que nous devons apporter de nouvelles idées. Et quand je suis devenu Premier ministre de l’Arménie à travers la Révolution pacifique, velours et démocratique, j’ai compris qu’il n’était pas possible de résoudre un conflit de 30 ans en une ou deux étapes. Et je pensais que pour résoudre ce conflit, nous avons besoin de révolutions. Et j’ai commencé le processus des micro-révolutions », a-t-il déclaré.