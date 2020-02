Athéna Manoukian représentera l’Arménie à l’Eurovision 2020

Hier soir 12 artistes chanteurs et chanteuses participaient en Arménie pour déterminer l’artiste qui représentera l’Arménie à l’Eurovision 2020. Ces 12 participants étaient le marseillais Agop (Fred Agop Azilazian), Karina EVN, Music Hayk, ERNA, Yeva Rida, Athéna Manoukian, Gabriel Gic, Sergueï et Nikola Harutyunov, Miriam Baghdasaryan, Vladimir Arzoumanyan, Artur Alek et Tokionine.

Le chanteur marseillais d’origine arménienne Fred Agop Azilazian passait en premier dans l’ordre des participants, la manifestation étant diffusée en direct par la Chaîne de télévision publique d’Arménie. Au terme du concours, c’est l’arménienne de Grèce, Athéna Manoukian avec sa chanson « Chains On You » qui remportait avec 168 points par le vote du jury ainsi que celui des téléspectateurs.

Les demi-finales de l’Eurovision 2020 se dérouleront les 12 et 14 mai et la finale le 16 mai à Rotterdam (Pays-Bas).

Krikor Amirzayan