La Turquie estime que les divergences avec la

Russie sur la Syrie « ne doivent pas affecter » les relations entre Ankara et

Moscou, notamment les livraisons de systèmes de défense antiaérienne russes, a

rapporté samedi la chaîne de télévision NTV citant le ministre turc des

Affaires étrangères.

Ce dernier, Mevlut Cavusoglu, venait d’avoir des entretiens avec son

homologue russe Sergueï Lavrov en marge de la conférence sur la sécurité qui

se déroule à Munich, en Allemagne, des discussions que le chef de la

diplomatie turque a qualifiées dans un tweet de « positives ».

M. Cavusoglu a par ailleurs annoncé qu’une délégation de son pays irait

lundi à Moscou, après la visite d’envoyés russes, dont des responsables

militaires et des service de renseignement, il y a une semaine à Ankara, sans

que cela aboutisse à un accord concret.

"Les différences d’opinion en Syrie ne doivent pas affecter les relations

turco-russes. La situation à Idleb (dans le nord-ouest de la Syrie où des

hostilités sont en cours, ndlr) n’affectera pas l’accord sur les S-400", les

systèmes russes de défense antiaérienne achetés par Ankara malgré l’opposition

de Washington qui les juge incompatibles avec l’armement de l’Otan, a rapporté

NTV, reproduisant des propos du ministre.

la Turquie et la Russie ont travaillé de manière étroite sur le dossier

syrien, même si Ankara soutient les rebelles syriens alors que Moscou est un

allié du régime de Damas.

En vertu d’un accord conclu en 2018 entre ces deux pays, la Turquie dispose

de 12 postes d’observation dans la province d’Idleb, dont quatre dans la zone

contrôlée par le régime syrien, selon des responsables turcs.

Des combats entre forces turques et syriennes dans cette province ont

récemment provoqué la mort de 14 soldats turcs.

Ankara, (AFP) -