La Turquie réplique aux critiques de Moscou sur Idleb

Ankara, 15 fév 2020 (AFP) - Le vice-président turc, Fuat Oktay, a répliqué

samedi à la Russie, qui accuse Ankara de ne pas avoir respecté un accord entre

les deux pays prévoyant la cessation des hostilités à Idleb (nord-ouest de la

Syrie).

"Des postes d’observation étaient en place et le régime (syrien, ndlr)

devait rester en dehors de cette zone. La Russie et l’Iran devaient s’assurer

que le régime reste en dehors", a déclaré Fuat Oktay sur la chaîne NTV.

Il a affirmé que pour sa part, la Turquie avait "assumé ses

responsabilités" dans la région d’Idleb.

En vertu d’un accord conclu en 2018 entre Moscou et Ankara, la Turquie

dispose de 12 postes d’observation dans la province d’Idleb, dont quatre dans

la zone contrôlée par le régime syrien selon des responsables turcs.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a averti Damas de se retirer de

ces postes d’ici fin février, faute de quoi Ankara "prendra les choses en

mains".

Des combats meurtriers entre forces turques et syriennes dans la province

d’Idleb ont provoqué la mort de 14 soldats turcs dans des bombardements des

forces de Bachar al-Assad, soutenues par la Russie.

L’intensification de ces bombardements à Idleb a aussi donné lieu à des

échanges acrimonieux entre Ankara, qui soutient des groupes rebelles, et

Moscou, allié de Bachar al-Assad.

M. Erdogan a ainsi accusé Moscou de prendre part au « massacre » de civils

aux côtés des forces du régime à Idleb.

Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a riposté en accusant la Turquie

de ne rien faire pour « neutraliser les terroristes à Idleb », une situation

qu’il a jugée « inacceptable ».

En réponse, Hulusi Akar, le ministre de la défense turc, a déclaré que la

force serait employée contre quiconque ne respectera pas le cessez-le-feu, y

compris « les radicaux ».

La région d’Idleb est aux mains d’un groupuscule rebelle dominé par les

jihadistes de Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ex-branche syrienne d’Al-Qaïda).

Ces derniers jours, la Turquie a envoyé des renforts militaires à Idleb. Le

quotidien Hurriyet a indiqué samedi qu’un convoi de 60 véhicules transportant

des commandos et des véhicules blindés avait été envoyé pour renforcer les

postes turcs.

Ankara dit vouloir mettre fin à l’« agression » menée par le régime syrien,

afin d’épargner la population civile et et de prévenir un nouvel exode de

Syriens vers la Turquie.

« La Turquie ne supporterait pas une nouvelle vague de migration », a déclaré

le vice-président Fuat Oktay. Le pays accueille plus de 3,6 millions de

réfugiés syriens.

L& guerre en Syrie a fait plus de 380.000 morts et des millions de réfugiés

depuis son déclenchement en 2011.