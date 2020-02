Le Matenadaran de Gandzasar (Artsakh) a accueilli 19 200 visiteurs l’an dernier

En 2019 le Matenadaran (Bibliothèque des manuscrits) de Gandzasar en Artsakh a accueilli 19 200 visiteurs originaires de l’Artsakh, d’Arménie et de la diaspora. Un chiffre en hausse de 3 000 personnes par rapport à 2018 a confié Aram Torosyan le directeur du Matenadaran-Gandzasar. 2 600 élèves de l’Artsakh ont par ailleurs visité les expositions ainsi que 3 100 soldats et membres des familles de combattants tués lors de la guerre de libération de l’Artsakh.

Selon le directeur, le Matenadaran de Gandzasar programmera pour 2020 de nouvelles expositions et manifestations encore plus captivantes pour le public. 2020 étant le 5e anniversaire de sa fondation. Nombre de ces manifestations étant en collaboration avec le Matenadaran d’Erévan et son directeur Vahan Ter-Ghevondyan qui fut rappelons-le l’un des premiers représentants de l’Ambassade d’Arménie à Paris.

Krikor Amirzayan