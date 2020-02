Le Parlement arménien approuve l’interdiction progressive du tabagisme dans la bâtiments

Le Parlement arménien a accepté une proposition du gouvernement visant à interdire progressivement de fumer dans les cafés, les restaurants et tous les autres lieux publics intérieurs du pays.

En vertu d’un projet de loi du gouvernement adopté en deuxième et dernière lecture par 76 voix contre 16 et 7 abstentions, les Arméniens ne seront pas non plus autorisés à fumer lorsqu’ils conduisent une voiture ou un bus. En outre, le projet de loi impose une interdiction générale de toute forme de publicité pour le tabac.

Le tabagisme à l’intérieur des bâtiments sera passible d’amendes allant de 50 000 drams (105 $) à 200 000 drams.

Le projet de loi a été rédigé par le ministère de la santé et soumis au gouvernement arménien pour approbation il y a un an. Il a subi quelques modifications avant d’être approuvé par l’Assemblée nationale en première lecture en décembre. Il a notamment été décidé que l’interdiction de fumer dans les cafés et restaurants entrerait en vigueur en mars 2022.

Les députés représentant le parti d’opposition, le Bright Armenia Party (LHK), ont voté contre la version finale du projet de loi, affirmant qu’il nuira à de nombreuses entreprises. L’un d’entre eux, Gevorg Gorgisian, a fait valoir que le premier fabricant de cigarettes d’Arménie, la société Grand Tobacco, est désormais la première entreprise contribuable du pays.

« Développons d’autres secteurs de l’économie avant de commencer à frapper celui-ci », a déclaré Gorgisian lors d’un débat parlementaire qui a précédé le vote.

La vice-ministre de la santé, Lena Nanushian, qui a présenté le projet de loi aux législateurs, a rejeté ces arguments.

« Dix pour cent des décès annuels [en Arménie] sont dus au tabagisme », a déclaré Nanushian. "Ces 10 % sont un chiffre sérieux, mes chers députés : chaque année, 3 000 personnes meurent à cause du tabac.

L’Arménie est une nation de gros fumeurs, avec peu de restrictions sur la vente et l’utilisation du tabac appliquées à ce jour. Selon les estimations du ministère de la santé, 52 % des hommes arméniens sont des fumeurs réguliers. Les médecins attribuent à cette situation à une forte incidence sur le cancer du poumon chez eux. Le taux de tabagisme chez les femmes est beaucoup plus faible.

Mme Nanushian a également mis en garde contre les risques pour la santé posés par le tabagisme passif lors de son intervention au Parlement en décembre. Citant des enquêtes menées en 2016 et 2017, elle a déclaré que plus de 70 % des femmes enceintes dans le pays sont « exposées à la fumée secondaire tous les jours »