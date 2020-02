Le Conseil de l’Europe soutient les réformes engagées par l’Arménie ; Le Premier ministre a rencontré la Secrétaire générale du CdE, Marija Pejčinović Burić

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a eu une rencontre avec la Secrétaire générale du Conseil de l’Europe, Marija Pejčinović Burić.

Le Premier ministre a souligné l’importance de la réunion d’aujourd’hui et a noté que c’est une bonne occasion de discuter des questions et problèmes actuels. « Comme vous le savez, l’Arménie a engagé un processus de réforme démocratique à grande échelle, qui s’est accéléré surtout depuis la Révolution de velours de 2018. Il est rapidement devenu clair que le système constitutionnel de notre pays était occupé avant la révolution ; de plus, il a été miné. Et maintenant, nous faisons des efforts pour déminer la démocratie et le système judiciaire en Arménie. J’ai le plaisir de vous informer de l’évolution actuelle car nous avons récemment décidé de tenir un référendum sur la Cour constitutionnelle. Je suis heureux de vous informer de ce qui se passe et pourquoi et ce qui va se passer ensuite », a-t-il noté.

A son tour, la Secrétaire générale du CdE a noté : « Monsieur le Premier ministre, je suis reconnaissant de cette opportunité qui, comme vous l’avez mentionné, est très importante pour être au courant de l’évolution de la situation. Rappelons que nous avons déjà commencé la coopération intensive entre l’Arménie et le Conseil de l’Europe à la suite de la visite du Groupe de travail de haut niveau du Conseil de l’Europe en mai dernier. Je sais que vous avez vous-même demandé au Conseil de l’Europe de participer à ce processus. Et le Conseil de l’Europe a commencé à suivre de près ce qui se passe. Il y a un certain nombre de préoccupations, et il sera intéressant de vous entendre comment vous voyez de nouveaux développements et comment nous pouvons continuer à soutenir votre pays. »

Le Premier ministre Pashinyan a évoqué les réformes démocratiques en cours en Arménie, y compris dans le domaine judiciaire. Nikol Pashinyan a souligné que dans les tableaux statistiques publiés par les organisations internationales sur la démocratie, les droits de l’homme et la liberté d’expression, notre pays avait fait de grands progrès l’année dernière. Le Chef du gouvernement arménien a parlé en détail des circonstances du prochain référendum sur les amendements constitutionnels.

Marija Pejčinović Burić a exprimé le plein soutien du Conseil de l’Europe aux réformes en Arménie, y compris dans les domaines judiciaire et juridique, et a noté que les discussions avec le Gouvernement arménien sur la coopération dans ce domaine se poursuivraient.