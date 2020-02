30e anniversaire des pogroms anti-arméniens de Bakou commémoré au Congrès américain à Washington

Le 12 févier au Congrès des Etats-Unis à Washington s’est déroulée une manifestation dédiée au 30e anniversaire des pogroms anti-arméniens de Bakou a indiqué le ministère arménien des Affaires étrangères. Des représentants du Congrès américain et des conseillers, des responsables des associations et organisations arméniennes des Etats-Unis ainsi que des représentants des cultes et de la communauté arménienne des Etats-Unis étaient présents à la rencontre. Une manifestation qui condamnait l’Azerbaïdjan pour l’organisation de ces massacres des Arméniens à Bakou en 1990 et appelait la communauté internationale à condamner ces crimes.

Krikor Amirzayan