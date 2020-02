Message de remerciements du Catholicos Karékine II au président Assad

Le 14 février, Sa Sainteté Karékine II, Patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens, a adressé une lettre à M. Bachar Assad, président de la république de Syrie, afin de le remercier au nom du peuple arménien pour la reconnaissance du génocide des Arméniens par le parlement de son pays.

« Aujourd’hui, le peuple de Syrie a réaffirmé la volonté de ses aïeux d’il y a cent ans de donner asile aux enfants de notre peuple déportés et privés de leur patrie lors des années dramatiques du Génocide des Arméniens. Il y a quelques décennies, à l’époque de la présidence de votre père Hafez Al Assad, dans le désert de Deïr Zor, l’édification du martyrium des victimes du Génocide avait consacré la position adoptée par les autorités syriennes à l’égard de la question du Génocide des Arméniens.

Plus récemment, nous avons été témoin à maintes reprises de la bonne volonté et de l’attention permanente de votre peuple et de vous même à l’égard de notre peuple, attention dont les expressions les plus parlantes sont les sanctuaires, les institutions culturelles et scolaires qui témoignent de la prospérité de la vie communautaire des Arméniens de Syrie ».

Le Catholicos termine son message a en souhaitant le retour de la paix en Syrie.

