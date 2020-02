Erévan dans la liste des 10 meilleurs villes romantiques d’Europe établie par le portail russe TypCTaT

Le portail du tourisme russe ТурСтат a établi la liste des villes les plus romantiques d’Europe à l’occasion de la Saint-Valentin. Selon TypCTaT chaque année le marché du tourisme romantique est estimé à plus de 5 millions de voyageurs. Une liste des 10 meilleurs destinations romantiques fut réalisée par le vote des internautes. Ainsi en Europe les villes les plus romantiques sont Paris et Saint Pétersbourg (Russie) qui sont en tête avec 23% des votes. Kaliningrad et Minsk obtiennent 7% et Prague 7%. Dans Les 10 premières villes romantiques d’Europe nous trouvons également Erévan, Ekaterinbourg, Amsterdam et Bakou avec 5% des votes. Enfin Talin est dixième avec 3%.

Krikor Amirzayan