Le conseiller négationniste d’Erdogan affirme que la Turquie doit travailler 365 jours par an sur la Question arménienne et pas seulement le 24 avril

Seyit Sertcelik, l’un des principaux conseillers du président turc Recep Tayyipp Erdogan, vient de donner une conférence exprimant les propos négationnistes officiels de la Turquie sur le génocide des Arméniens. S. Sertcelik a participé par une intervention à la conférence sur « Ce qu’il y a derrière les plans de la Question arménienne et la réalité » qui s’est déroulé à Istanbul. En bon négationniste le conseiller d’Erdogan a une nouvelle fois présenté la version turque du génocide en affirmant que « le déplacement des Arméniens s’est réalisé lors de la Première guerre mondiale car ils collaboraient avec les Russes contre l’Empire ottoman ». Et S. Sertcelik affirma que « la Question arménienne est un thème sur lequel la Turquie doit travailler 365 jours par an et non seulement le 24 avril ». Il a en outre appelé en dehors d’un travail des historiens, à réaliser des films et des documentaires même si la Turquie n’a pas les financements suffisants.

Krikor Amirzayan