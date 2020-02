La Turquie s’apprête à prendre le contrôle du quartier arménien de la vieille ville de Jérusalem

The Jewish Press, affirme qu’un diplomate turc a exhorté la famille Kahabadijan, qui possède un petit musée avec une rare collection de milliers de photos et de documents sur l’holocauste arménien, à cesser ses activités et d’éviter de diffuser de la documentation et des informations.

La famille Kahabadijan a consacré sa vie à la commémoration du massacre turc des Arméniens et produit plusieurs courts métrages sur le sujet. Ilya Kahabadijan, dont le grand-père a survécu aux massacres, a déclaré qu’au bout de 40 minutes de réunion la diplomate a voulu aborder la question du problème. « J’ai réalisé qu’elle voulait me persuader de cesser mon activité de documentation sur le massacre arménien ».

