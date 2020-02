Tensions russo-turques : Ankara doit se rapprocher de l’Occident

Les tensions entre la Turquie et la Russie au sujet de la Syrie doivent inciter Ankara à se rapprocher de l’Occident, en particulier de Washington, a estimé vendredi un haut responsable du département d’Etat américain. En dépit d’un accord de désescalade entre Ankara et Moscou, le régime syrien mène une offensive avec l’appui de l’aviation russe dans la province d’Idleb contrôlée par des groupes rebelles et des jihadistes. L’intensification des bombardements à Idleb a donné lieu ces derniers jours à des échanges acrimonieux entre Ankara, qui soutient des groupes rebelles, et Moscou, allié du (...)