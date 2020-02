La Turquie condamne la Syrie pour la reconnaissance du génocide des Arméniens par le Parlement syrien

La Turquie a condamné la reconnaissance du génocide des Arméniens par le Parlement syrien. Le ministère turc des Affaires étrangères qui rejette cette reconnaissance pointe le régime syrien comme « un régime de faux qui a réalisé des massacres pendant de nombreuses années, fait déplacer des millions de personnes et utilisé l’arme chimique. La diplomatie turque oublie au passage que la Turquie a organisé un génocide planifié et réalisé entre 1915 et 1923 par un régime raciste qui désirait éliminer la nation arménienne -ainsi que les grecs pontiques et les assyro-chaldéens- de l’Epire ottoman. La diplomatie turque accuse également Damas de la situation crée à la frontière turco-syrienne.

Rappelons que le 13 février, le Parlement de Syrie a reconnu à l’unanimité le génocide des Arméniens en votant une résolution.

Krikor Amirzayan