Rencontre Angela Merkel-Nikol Pachinian hier à Berlin

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian est arrivé pour une visite de trois jours en Allemagne. Hier à Berlin il a rencontré la chancelière Angela Merkel. Après la réception face à la presse, Angela Merkel et Nikol Pachinian se sont réunis pour aborder ensemble de nombreuses questions liées aux relations entre l’Allemagne et l’Arménie. Les échanges en matière économique entre Erévan et Berlin étaient à l’ordre du jour, ainsi que la question de la sécurité dans la région du Sud-Caucase. Zohrab Mnatsakanyan le ministre arménien des Affaires étrangères, l’Ambassadeur d’Arménie en Allemagne Achot Smbadyan, Tigrane Khatchatryan le ministre arménien de l’Economie ainsi que d’autres membres du gouvernement arménien étaient présents à cette rencontre avec Angela Merkel. Du côté allemand également la chancelière était accompagnée de conseillers.

Krikor Amirzayan