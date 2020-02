Pachinian met en garde ses opposants

Nikol Pachinian a mis en garde mercredi 12 février ses opposants politiques contre la tentation de faire appel à la Cour constitutionnelle qu’il entend quant à lui révoquer par voie référendaire en vue de torpiller sa réforme constitutionnelle controversée en ce sens.

Le premier ministre avait déjà haussé le ton la semaine dernière et adressé une mise en garde à l’opposition quand le Parlement arménien controlé par son alliance Im Kayl (Mon Pas), avait vote en faveur de la tenue du référendum sur les amendements proposés par son gouvernement ayant pour objectif de révoquer le president et six autres des neuf (...)