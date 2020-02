Hier matin du fait de la météo les deux routes reliant l’Arménie à l’Artsakh étaient fermées

Le ministère arménien des Situations d’urgence indiquait hier matin à 9h00 qu’en raison de la météo avec la neige et le verglas, certaines axes routiers de l’Arménie étaient dangereux et parfois fermés. Etaient fermées les routes Sissian-Goris -la route menant également à l’Artsakh-dans la région de Syunik, celle menant au fort d’Amberd dans la région d’Aragadzotn, les routes Sotsk-Karvadjar entre l’Arménie et l’Artsakh ainsi que le col de Vardeniats. Près du lac Sevan la route menant au village de Dzovakiugh était difficile d’accès, dans la région de Chirak les routes proches d’Amassia et Achotsk étaient également dangereuses, la neige y tombant en abondance. Dans la région de Syunik le vent souffle en tempête. Du verglas sur les routes étaient signalés dans les régions de Kodayk, Geghargounik, Lori, Syunik, Chirak et Aragadzotn principalement pour cette dernière région sur la route de Koutchak-Aparan et près du village de Dzargahovit.

Krikor Amirzayan