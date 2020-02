L’an dernier la forces de Sécurité nationale d’Arménie sont intervenues dans 152 tentatives de franchissement illégal des frontières

En 2019 les forces de la Sécurité nationale d’Arménie chargées de la surveillance des frontières sont intervenus sur 152 tentatives de franchissement illégal de la frontière de l’Etat arménien. 26 de ces tentatives de franchissement se sont effectuées par 45 personnes en dehors des points de passages frontaliers et 92 avec 179 personnes sur les points de contrôle frontaliers. 2 tentatives d’introduction de stupéfiants en Arménie furent déjouées et 4 citoyens arméniens arrêtés avec au total 6,5 kg de drogue saisie. Parallèlement en 2019 la police douanière d’Arménie a arrêté et livré aux autorités compétentes 2 171 personnes recherchées.

Krikor Amirzayan